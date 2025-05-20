FT узнала об отказе Трампа давить на Москву. Европейские лидеры оказались в замешательстве

Европейские лидеры были ошеломлены позицией Дональда Трампа, который после разговора с Владимиром Путиным отказался поддерживать новые санкции против Москвы. Источники Financial Times сообщили, что союзники США ожидали более жесткой линии, однако американский президент дал понять, что не считает нужным усиливать давление на Россию.

Лидеры европейских стран были удивлены позицией президента США Дональда Трампа, который отказался от идеи усиливать давление на Россию после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Об этом сообщает сообщает Financial Times со ссылкой на источник.

Трамп провел с президентом России более двух часов беседы. Как пишет FT, разговор касался возможных шагов к мирному урегулированию на Украине. По словам источников, Трамп не выдвигал жестких требований и дал понять, что не считает необходимым усиливать санкции против Москвы.

ЕС шокирован итогами звонка

После разговора с Путиным Трамп созвонился с европейскими лидерами — среди них были президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По данным FT, союзники США были озадачены тем, насколько мягко Трамп отнесся к итогам беседы с Путиным. Они ожидали, что Вашингтон предложит ужесточить санкционную политику — в том числе за счет новых ограничений в отношении российской энергетики и финансового сектора. Однако американский лидер, напротив, дал понять, что сейчас не считает нужным усиливать экономическое давление на Москву.

Издание отмечает, что в Европе ожидали, что при отсутствии признаков деэскалации со стороны Кремля, Трамп согласится на введение новых жестких санкций. Но этого не произошло. В администрации президента США, как и ранее, избегают прямых заявлений на тему усиления давления на Россию.

С начала конфликта позиция Трампа оставалась переменчивой: в марте он заморозил поставки оружия Киеву, а затем предложил США в качестве возможного посредника в переговорах. При этом Белый дом пока не поддержал инициативы по расширению санкций, в том числе предложенные Конгрессом.

Европа призывает ужесточить санкции

Сразу после общения с Трампом в правительстве Германии заявили, что страны ЕС намерены усилить санкционное давление на Россию. Как сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус, участники разговора подтвердили готовность к новым мерам против Москвы.

«Европейские участники заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций», — отметил официальный представитель кабмина ФРГ.

О каких именно санкциях идет речь, Корнелиус не уточнил. Неясно, связано ли это с 17-м пакетом ограничений, который Евросоюз может утвердить уже на этой неделе, или обсуждаются дополнительные инициативы.

Канцлер Фридрих Мерц ранее говорил о возможной конфискации замороженных российских активов и новых ограничениях для банковского и энергетического секторов. В Берлине также подчеркивали, что Европа продолжит координировать действия с США по вопросам переговоров и давления на Москву.