FT узнала об отказе Трампа давить на Москву. Европейские лидеры оказались в замешательстве

Лидеры европейских стран были удивлены позицией президента США Дональда Трампа, который отказался от идеи усиливать давление на Россию после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Об этом сообщает сообщает Financial Times со ссылкой на источник.
Трамп провел с президентом России более двух часов беседы. Как пишет FT, разговор касался возможных шагов к мирному урегулированию на Украине. По словам источников, Трамп не выдвигал жестких требований и дал понять, что не считает необходимым усиливать санкции против Москвы.
ЕС шокирован итогами звонка
После разговора с Путиным Трамп созвонился с европейскими лидерами — среди них были президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По данным FT, союзники США были озадачены тем, насколько мягко Трамп отнесся к итогам беседы с Путиным. Они ожидали, что Вашингтон предложит ужесточить санкционную политику — в том числе за счет новых ограничений в отношении российской энергетики и финансового сектора. Однако американский лидер, напротив, дал понять, что сейчас не считает нужным усиливать экономическое давление на Москву.
Издание отмечает, что в Европе ожидали, что при отсутствии признаков деэскалации со стороны Кремля, Трамп согласится на введение новых жестких санкций. Но этого не произошло. В администрации президента США, как и ранее, избегают прямых заявлений на тему усиления давления на Россию.
С начала конфликта позиция Трампа оставалась переменчивой: в марте он заморозил поставки оружия Киеву, а затем предложил США в качестве возможного посредника в переговорах. При этом Белый дом пока не поддержал инициативы по расширению санкций, в том числе предложенные Конгрессом.
Европа призывает ужесточить санкции
Сразу после общения с Трампом в правительстве Германии заявили, что страны ЕС намерены усилить санкционное давление на Россию. Как сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус, участники разговора подтвердили готовность к новым мерам против Москвы.
«Европейские участники заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций», — отметил официальный представитель кабмина ФРГ.
О каких именно санкциях идет речь, Корнелиус не уточнил. Неясно, связано ли это с 17-м пакетом ограничений, который Евросоюз может утвердить уже на этой неделе, или обсуждаются дополнительные инициативы.
Канцлер Фридрих Мерц ранее говорил о возможной конфискации замороженных российских активов и новых ограничениях для банковского и энергетического секторов. В Берлине также подчеркивали, что Европа продолжит координировать действия с США по вопросам переговоров и давления на Москву.