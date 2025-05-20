«В клочки точно не порвут». ЕС и Британия объявили о новых санкциях против России

Великобритания расширила список антироссийских санкций на 82 позиции. В черный список попали «теневой флот» России, перевозивший нефть в обход ценового потолка, Агентство по страхованию вкладов и Санкт-Петербургская валютная биржа. Евросоюз ввел санкции против структуры «Ростеха», страхового общества ВСК и производителя беспилотников — компании «Беспилотные системы». Политики и экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», уверены, что новые санкции не повлияют значительно на граждан, курс рубля, цены на нефть и инфляцию.

Санкции Великобритании

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 82 позиции. В 18-м пакете санкций под удар попали 189 судов «теневого флота», перевозящих нефть в обход ценового потолка, включая запрет на 25 российских танкеров на Балтике и в Северном море.

Кто попал в 18-й пакет санкций Великобритании Санкции по секторам (18-й пакет, Великобритания):



1. Финансовый сектор

• Санкт-Петербургская валютная биржа

• Агентство по страхованию вкладов

• Депозитарий ВТБ (VTBR)

• Регистраторы: «Р.О.С.Т.», «Инфинитум»

• «Драга»



2. Энергетика и транспорт

• 189 судов «теневого флота», в том числе 25 российских танкеров в Балтике и Северном море

• Сургутинвестнефть (нефтяная отрасль)



3. Военно-промышленный комплекс (ВПК)

• 75 человек и компаний, связанных с российским ВПК

• Запрет на экспорт химикатов, используемых в ракетах

• Санкции против МТ-Системс (дистрибуция электронных компонентов для военного применения)



4. Технологии двойного назначения

• МТ-Системс (электронные компоненты)

• Более 30 иностранных фирм, поставлявших запрещенные технологии в Россию



5. Правосудие / Политическое давление

• Персональные санкции против судей и прокуроров по делам Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом) и Алексея Навального



6. Кибер- и гибридные угрозы

• Меры в связи с атаками на подводную инфраструктуру

• Санкции против структур, ведущих информационную войну

В черный список были внесены 75 человек и компаний, связанных с военно-промышленным комплексом, а также более 30 фирм из третьих стран, поставлявших России запрещенные товары, включая микросхемы, используемые в военной технике, шины для самолетов, дроны, программное оборудование для разведки и добычи нефти и газа компоненты для ракетного топлива, игровые консоли, смартфоны, ноутбуки.

Россияне, попавшие в 18-й пакет санкций Великобритании В 18-й пакет санкций Великобритании попали:



Политики и государственные деятели:



• Хизри Магомедович Абакаров — депутат Государственной Думы Российской Федерации.

• Андрей Константинович Луговой — депутат Госдумы, ранее обвинявшийся в причастности к делу об отравлении Александра Литвиненко.





Бизнесмены и предприниматели:



• Роман Троценко — российский миллиардер, владелец AEON Corporation, ранее связанный с проектом «Восток Ойл».

• Этбар Эйюб, Тахир Гараев, Ахмед Керимов — азербайджанские трейдеры, связанные с компаниями Coral Energy (переименована в 2Rivers Group), Nord Axis Ltd и BX Energy, участвующими в торговле российской нефтью.





Судьи и прокуроры:



• Дмитрий Толчинский — бывший сотрудник налоговой полиции, причастный к делу Сергея Магнитского.

• Светлана Ухналева — судья Тверского районного суда Москвы, принимавшая решения по делу Магнитского.

• Елена Сташина — судья, также связанная с делом Магнитского.





Другие фигуранты:



• Грэм Филлипс — британский журналист, получивший политическое убежище в России в 2024 году, ранее работавший на RT и Zvezda.

• Олег Силченко — следователь, участвовавший в расследовании дела Магнитского.





В перечне также оказались компании из Казахстана, Сербии, Турции, Узбекистана, Вьетнама и ОАЭ.

Санкции Евросоюза

20 мая Европейский союз в рамках 17-го пакета санкций ввел ограничения в отношении ряда российских компаний и физических лиц. Под санкции попал генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. Также в санкционном списке оказались компания «Атлас Майнинг», страховое акционерное общество ВСК, обслуживающее широкий спектр государственных и военных структур. Кроме того, ЕС ввел санкции против станкостроительного холдинга «СТАН», входящего в госкорпорацию «Ростех», а также против разработчика и производителя беспилотников — компании «Беспилотные системы». В черный список вошло и госпредприятие «Государственный зерновой оператор», занимающееся экспортом и регулированием зернового рынка.

Также ЕС включил в антироссийский санкционный список 28 судей и следователей, ответственных за нарушение прав человека в России. Под ограничения, в частности, попали судьи Олеся Менделеева, Ольга Баландина, Татьяна Молитвина, Михаил Казаков, Маргарита Котова. Кроме того, в черный список вошли следователи Надежда Тихонова, Денис Попов, Вячеслав Витухин.

Влияние санкций

В пресс-службе ВТБ «Газете.Ru» заявили, что санкции Великобритании политически ангажированы и рассчитаны на неискушенную публику.

«Ограничения» никак не скажутся на деятельности «ВТБ Регистратор» и «ВТБ специализированный депозитарий»: они работали, работают и будут работать четко и профессионально», — отметили в пресс-службе ВТБ.

Политики и экономисты, опрошенные «Газетой.Ru» уверены, что новые санкции не окажут значительного влияния на Россию и граждан, поскольку экономика и население давно устойчиво адаптируются к внешним ограничениям.

«Санкции хоть и касаются чувствительных сфер — поставок технологий, оборонки, логистики, но у России уже есть наработанные механизмы адаптации, диверсификации торговли и устойчивые альтернативные маршруты, включая Азию и Ближний Восток. Опыт 2022–2024 годов показал, что мы умеем перестраиваться и находить новые решения, что российская экономика к санкциям очень устойчива. Да и в целом, столь крупную и самодостаточную страну, как Россия, санкциями не задушить. Есть такая русская поговорка: «бык с медведем тягались — рога да хвост его остались». Примерно так сейчас выглядят очередные санкционные потуги Запада», — сказала «Газете.Ru» сенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева заявила «Газете.Ru», что никакие санкции не сравнятся с последствиями высокой ключевой ставки в 21%.

«Самая жесткая санкция — это наш ЦБ, которую мы сами для себя ввели. Больший урон нашей экономике по сравнению с ключевой ставкой и иными мерами денежно-кредитной политики никакие санкции нанести не смогут», — отметила Дмитриева.

Член Генерального совета «Деловой России», гендиректор петербургской группы компаний «Далпорт» Олег Николаев сказал, что новые санкции будут безрезультатны.

«В клочки российскую экономику, как когда-то пугал [бывший президент США Барак] Обама, новые санкции точно не порвут. В западном мире сейчас точно нет согласия насчет готовности формировать «экономический кулак против России», а без этого никакие разрозненные действия не дадут противнику значимого результата. Я бы не придавал 17-му пакету ЕС столько значения», — отметил Николаев в беседе с «Газетой.Ru».

Кандидат экономических наук, преподаватель школы бизнеса «Синергия» Даниил Петухов не ожидает глобальных последствий для экономики и россиян, включая релокантов.

«Адаптационные способности российской рыночной экономики оказались несколько недооценены. Большое число релокантов получили, в том или ином виде, статус в новых странах. Этот статус несколько защищает их от санкций. Так что здесь тоже чего-то глобального, с точки зрения воздействия на ситуацию, ждать не приходится», — сказал «Газете.Ru» Петухов.

Влияние на курс рубля

Курс рубля зависит не только от цен на энергоносители, но и от величины импорта. По мнению экспертов, даже при уменьшении экспортной выручки, но при одновременном снижении импорта вполне может быть, что в ближайшее время рубль сохранит свои позиции. С другой стороны, общий тренд на ослабление рубля сохраняется, что поможет сократить дефицит бюджета, сочли эксперты.

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Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сказал «Газете.Ru», что новые санкции Британии и ЕС не повлияют значительно ни на цены на нефть, ни на курс рубля, ни на инфляцию в России. По прогнозу аналитика, рубль в ближайшие недели останется крепким: юань будет стоить 10,8-11,6 рубля, доллар — 78-84 рубля, евро — 87-94 рубля.

Влияние на нефть

Политики и экономисты уверены, что санкции против танкеров приведут к росту логистических издержек, но, после возможных краткосрочных колебаний, вряд ли скажутся на объемах экспорта нефти.

«Вряд ли введенные ограничения повлияют и на мировой рынок. Как показала практика последних лет, решения находятся. Единственное вероятное последствие – небольшое сокращение прибыли экспортеров из-за роста расходов. Для нефтяных компаний, также как и для макроэкономики в целом, гораздо важнее фундаментальные факторы — в первую очередь мировая цена на нефть и жесткость денежно-кредитной политики внутри страны, влияющая на стоимость заимствований и курс рубля», — добавил главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин.

Он уверен, что, как всегда, у России найдутся решения и для проведения платежей, и для поставок критически важного импорта. По словам экономиста, важно, что Штаты новые санкции не вводили и, судя по последним заявлениям президента США Дональда Трампа, в ближайшее время этого делать не будут. Ограничения со стороны ЕС и Великобритании для ряда стран-торговых партнеров не столь значимы, как американские, заключил Копейкин.

Чем ответит Россия

Эксперты уверены, что Россия должна зеркально ответить Великобритании и ЕС на новые рестрикции.

«Реакция России должна быть зеркальной — не только политически, но и экономически. Считаю разумным усиление ответных мер в виде ограничений на экспорт редкоземельных металлов, расширение «черного списка» иностранных структур, участвующих в блокаде, а также наращивание взаимодействия с теми странами, которые открыто не поддерживают санкционную повестку. В этих условиях внутренняя задача — углубление экономического суверенитета, развитие инструментов альтернативной финансовой инфраструктуры и защита граждан, в том числе за рубежом, от последствий санкционной дискриминации», — подчеркнула сенатор Ольга Епифанова.

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По мнению экономиста Даниила Петухова, ответ России на новые санкции будет ограничен тем, что со странами, которые накладывают санкции, уже и сейчас никакого значимого взаимодействия не происходит.

«Поэтому что со стороны Европы, что со стороны России введение новых санкций на ситуацию кардинальным образом не повлияет. Вот санкции США по отношению к третьим странам, с которыми Россия сейчас плотно сотрудничает, могли бы резко ухудшить экономическое положение. Но пока такие санкции не введены», — отметил он.

Экономист Борис Копейкин призвал не ждать масштабного ответа на санкции с российской стороны — как из-за уже снизившегося взаимодействия, так и потому, что вводимые нами ограничения не будут выгодны российской экономике, так же, как и европейские и британские санкции, которые наносят ущерб самим странам Европы. С нашей стороны не будет какого-то значимого ответа, он попросту не нужен, согласился гендиректор петербургской группы компаний «Далпорт» Олег Николаев.