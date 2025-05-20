«В клочки точно не порвут». ЕС и Британия объявили о новых санкциях против России

Санкции Великобритании
Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 82 позиции. В 18-м пакете санкций под удар попали 189 судов «теневого флота», перевозящих нефть в обход ценового потолка, включая запрет на 25 российских танкеров на Балтике и в Северном море.
В черный список были внесены 75 человек и компаний, связанных с военно-промышленным комплексом, а также более 30 фирм из третьих стран, поставлявших России запрещенные товары, включая микросхемы, используемые в военной технике, шины для самолетов, дроны, программное оборудование для разведки и добычи нефти и газа компоненты для ракетного топлива, игровые консоли, смартфоны, ноутбуки.
В перечне также оказались компании из Казахстана, Сербии, Турции, Узбекистана, Вьетнама и ОАЭ.
Санкции Евросоюза
20 мая Европейский союз в рамках 17-го пакета санкций ввел ограничения в отношении ряда российских компаний и физических лиц. Под санкции попал генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. Также в санкционном списке оказались компания «Атлас Майнинг», страховое акционерное общество ВСК, обслуживающее широкий спектр государственных и военных структур. Кроме того, ЕС ввел санкции против станкостроительного холдинга «СТАН», входящего в госкорпорацию «Ростех», а также против разработчика и производителя беспилотников — компании «Беспилотные системы». В черный список вошло и госпредприятие «Государственный зерновой оператор», занимающееся экспортом и регулированием зернового рынка.
Также ЕС включил в антироссийский санкционный список 28 судей и следователей, ответственных за нарушение прав человека в России. Под ограничения, в частности, попали судьи Олеся Менделеева, Ольга Баландина, Татьяна Молитвина, Михаил Казаков, Маргарита Котова. Кроме того, в черный список вошли следователи Надежда Тихонова, Денис Попов, Вячеслав Витухин.
Влияние санкций
В пресс-службе ВТБ «Газете.Ru» заявили, что санкции Великобритании политически ангажированы и рассчитаны на неискушенную публику.
«Ограничения» никак не скажутся на деятельности «ВТБ Регистратор» и «ВТБ специализированный депозитарий»: они работали, работают и будут работать четко и профессионально», — отметили в пресс-службе ВТБ.
Политики и экономисты, опрошенные «Газетой.Ru» уверены, что новые санкции не окажут значительного влияния на Россию и граждан, поскольку экономика и население давно устойчиво адаптируются к внешним ограничениям.
«Санкции хоть и касаются чувствительных сфер — поставок технологий, оборонки, логистики, но у России уже есть наработанные механизмы адаптации, диверсификации торговли и устойчивые альтернативные маршруты, включая Азию и Ближний Восток. Опыт 2022–2024 годов показал, что мы умеем перестраиваться и находить новые решения, что российская экономика к санкциям очень устойчива. Да и в целом, столь крупную и самодостаточную страну, как Россия, санкциями не задушить. Есть такая русская поговорка: «бык с медведем тягались — рога да хвост его остались». Примерно так сейчас выглядят очередные санкционные потуги Запада», — сказала «Газете.Ru» сенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.
Депутат Госдумы Оксана Дмитриева заявила «Газете.Ru», что никакие санкции не сравнятся с последствиями высокой ключевой ставки в 21%.
«Самая жесткая санкция — это наш ЦБ, которую мы сами для себя ввели. Больший урон нашей экономике по сравнению с ключевой ставкой и иными мерами денежно-кредитной политики никакие санкции нанести не смогут», — отметила Дмитриева.
Член Генерального совета «Деловой России», гендиректор петербургской группы компаний «Далпорт» Олег Николаев сказал, что новые санкции будут безрезультатны.
«В клочки российскую экономику, как когда-то пугал [бывший президент США Барак] Обама, новые санкции точно не порвут. В западном мире сейчас точно нет согласия насчет готовности формировать «экономический кулак против России», а без этого никакие разрозненные действия не дадут противнику значимого результата. Я бы не придавал 17-му пакету ЕС столько значения», — отметил Николаев в беседе с «Газетой.Ru».
Кандидат экономических наук, преподаватель школы бизнеса «Синергия» Даниил Петухов не ожидает глобальных последствий для экономики и россиян, включая релокантов.
«Адаптационные способности российской рыночной экономики оказались несколько недооценены. Большое число релокантов получили, в том или ином виде, статус в новых странах. Этот статус несколько защищает их от санкций. Так что здесь тоже чего-то глобального, с точки зрения воздействия на ситуацию, ждать не приходится», — сказал «Газете.Ru» Петухов.
Влияние на курс рубля
Курс рубля зависит не только от цен на энергоносители, но и от величины импорта. По мнению экспертов, даже при уменьшении экспортной выручки, но при одновременном снижении импорта вполне может быть, что в ближайшее время рубль сохранит свои позиции. С другой стороны, общий тренд на ослабление рубля сохраняется, что поможет сократить дефицит бюджета, сочли эксперты.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сказал «Газете.Ru», что новые санкции Британии и ЕС не повлияют значительно ни на цены на нефть, ни на курс рубля, ни на инфляцию в России. По прогнозу аналитика, рубль в ближайшие недели останется крепким: юань будет стоить 10,8-11,6 рубля, доллар — 78-84 рубля, евро — 87-94 рубля.
Влияние на нефть
Политики и экономисты уверены, что санкции против танкеров приведут к росту логистических издержек, но, после возможных краткосрочных колебаний, вряд ли скажутся на объемах экспорта нефти.
«Вряд ли введенные ограничения повлияют и на мировой рынок. Как показала практика последних лет, решения находятся. Единственное вероятное последствие – небольшое сокращение прибыли экспортеров из-за роста расходов. Для нефтяных компаний, также как и для макроэкономики в целом, гораздо важнее фундаментальные факторы — в первую очередь мировая цена на нефть и жесткость денежно-кредитной политики внутри страны, влияющая на стоимость заимствований и курс рубля», — добавил главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин.
Он уверен, что, как всегда, у России найдутся решения и для проведения платежей, и для поставок критически важного импорта. По словам экономиста, важно, что Штаты новые санкции не вводили и, судя по последним заявлениям президента США Дональда Трампа, в ближайшее время этого делать не будут. Ограничения со стороны ЕС и Великобритании для ряда стран-торговых партнеров не столь значимы, как американские, заключил Копейкин.
Чем ответит Россия
Эксперты уверены, что Россия должна зеркально ответить Великобритании и ЕС на новые рестрикции.
«Реакция России должна быть зеркальной — не только политически, но и экономически. Считаю разумным усиление ответных мер в виде ограничений на экспорт редкоземельных металлов, расширение «черного списка» иностранных структур, участвующих в блокаде, а также наращивание взаимодействия с теми странами, которые открыто не поддерживают санкционную повестку. В этих условиях внутренняя задача — углубление экономического суверенитета, развитие инструментов альтернативной финансовой инфраструктуры и защита граждан, в том числе за рубежом, от последствий санкционной дискриминации», — подчеркнула сенатор Ольга Епифанова.
По мнению экономиста Даниила Петухова, ответ России на новые санкции будет ограничен тем, что со странами, которые накладывают санкции, уже и сейчас никакого значимого взаимодействия не происходит.
«Поэтому что со стороны Европы, что со стороны России введение новых санкций на ситуацию кардинальным образом не повлияет. Вот санкции США по отношению к третьим странам, с которыми Россия сейчас плотно сотрудничает, могли бы резко ухудшить экономическое положение. Но пока такие санкции не введены», — отметил он.
Экономист Борис Копейкин призвал не ждать масштабного ответа на санкции с российской стороны — как из-за уже снизившегося взаимодействия, так и потому, что вводимые нами ограничения не будут выгодны российской экономике, так же, как и европейские и британские санкции, которые наносят ущерб самим странам Европы. С нашей стороны не будет какого-то значимого ответа, он попросту не нужен, согласился гендиректор петербургской группы компаний «Далпорт» Олег Николаев.