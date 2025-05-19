В ЕС анонсировали усиление станционного давления на Россию

После телефонного разговора президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Дональда Трампа страны Евросоюза договорились усилить давление на РФ с помощью санкций. Об этом заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус, сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что после телефонной беседы с главой России хозяин Белого дома провел переговоры с европейскими партнерами. В частности, он связался с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Финляндии Александром Стуббом.

«Европейские участники заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций», — сказал представитель немецкого кабмина.

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

16 мая фон дер Ляйен сообщила, что ЕС готовит новый пакет санкций в отношении РФ, в него войдут рестрикции против газопровода «Северный поток». Также она пригрозила снижением «потолка» цен на нефть из России.

Ранее Путин назвал «придурками» руководителей стран, вводящих санкции против России.