На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС анонсировали усиление станционного давления на Россию

Кабмин Германии: страны ЕС договорились усилить санкционное давление на Россию
close
Global Look Press

После телефонного разговора президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Дональда Трампа страны Евросоюза договорились усилить давление на РФ с помощью санкций. Об этом заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус, сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что после телефонной беседы с главой России хозяин Белого дома провел переговоры с европейскими партнерами. В частности, он связался с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Финляндии Александром Стуббом.

«Европейские участники заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций», — сказал представитель немецкого кабмина.

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

16 мая фон дер Ляйен сообщила, что ЕС готовит новый пакет санкций в отношении РФ, в него войдут рестрикции против газопровода «Северный поток». Также она пригрозила снижением «потолка» цен на нефть из России.

Ранее Путин назвал «придурками» руководителей стран, вводящих санкции против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами