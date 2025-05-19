На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

FT: лидеры Европы опасаются, что Трамп «продаст» интересы Украины

FT: лидеры Европы были ошеломлены итогом переговоров Трампа и Путина
close
Christian Hartmann/Reuters

Заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сделанные после его беседы с российским лидером Владимиром Путиным, могут говорить о том, что он не против отказаться от роли посредника в вопросе украинского урегулирования и «продать» интересы Киева. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

«Один человек, знакомый с разговором, сказал, что лидеры [Европы] <...> были ошеломлены описанным президентом США содержанием того, о чем договорились стороны», — говорится в материале.

Отмечается, что европейцы осознали, что Трамп не готов оказывать «большее давление» на Россию. Кроме того, теперь они опасаются, что американский лидер заключит сделку с Путиным, уступит его «максималистским требованиям и продаст интересы Украины», чтобы как можно скорее остановить боевые действия.

19 мая состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер разговаривал со своим американским коллегой из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Путин подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

В ходе разговора президент Российской Федерации заявил Трампу, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом, включающим прекращение огня и основные принципы урегулирования, и призвал выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

Ранее Европа приветствовала готовность Ватикана принять переговоры по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами