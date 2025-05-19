FT: лидеры Европы опасаются, что Трамп «продаст» интересы Украины

Заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сделанные после его беседы с российским лидером Владимиром Путиным, могут говорить о том, что он не против отказаться от роли посредника в вопросе украинского урегулирования и «продать» интересы Киева. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

«Один человек, знакомый с разговором, сказал, что лидеры [Европы] <...> были ошеломлены описанным президентом США содержанием того, о чем договорились стороны», — говорится в материале.

Отмечается, что европейцы осознали, что Трамп не готов оказывать «большее давление» на Россию. Кроме того, теперь они опасаются, что американский лидер заключит сделку с Путиным, уступит его «максималистским требованиям и продаст интересы Украины», чтобы как можно скорее остановить боевые действия.

19 мая состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер разговаривал со своим американским коллегой из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Путин подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

В ходе разговора президент Российской Федерации заявил Трампу, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом, включающим прекращение огня и основные принципы урегулирования, и призвал выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

Ранее Европа приветствовала готовность Ватикана принять переговоры по Украине.