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Лидеры стран Европы обсудили Украину с Трампом после его переговоров с Путиным

Лидеры стран Европы и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине
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Nathan Howard/Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и лидеры других стран Евросоюза провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого они обсудили урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус, передает ТАСС.

Он заявил, что после телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным Трамп проинформировал европейских партнеров о содержании его переговоров с главой РФ и обсудил с ними «пути достижения прекращения огня и мира на Украине».

По словам Корнелиуса, хозяин Белого дома и лидеры государств ЕС также согласовали дальнейшие шаги.

«Они договорились тесно координировать переговорный процесс и добиваться проведения дальнейшей технической встречи. Все стороны подтвердили свою готовность оказывать Украине активную поддержку на пути к прекращению огня», — сказал представитель кабмина Германии.

Он добавил, что европейские партнеры пообещали усилить давление на Российскую Федерацию с помощью санкций.

19 мая состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, продолжительность которого превысила два часа. После этого диалога российский лидер заявил, что РФ выступает за мирное урегулирование украинского конфликта. Он сказал, что Трамп со своей стороны также отметил приверженность России к миру.

17 мая Трамп выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским боевые действия в зоне конфликта будут прекращены.

Ранее в Британии заявили, что Путин филигранно переиграл Запад.

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Переговоры о мире на Украине
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