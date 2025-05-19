Зеленский поговорил с Трампом перед разговором президента США с Путиным

Зеленский созвонился с Трампом перед беседой президента США с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал «Рада».

Оба лидера приняли решение провести еще одну телефонную беседу после разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Незадолго до этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что Трамп планирует позвонить Зеленскому после завершения разговора с Путиным. США считают «очень важными» оба разговора, добавила она.

17 мая президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с российским и украинским коллегами боевые действия в зоне конфликта будут прекращены. По словам американского политика, он созвонится с лидером РФ в понедельник, 19 мая, в 10:00 (17:00 мск). Темой разговора станет прекращение «кровавой бани», которая стоит каждой стороне конфликта более 5 тыс. солдат еженедельно. После этого Трамп собирается переговорить с президентом Украины.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится 19 мая в 17:00 по московскому времени. В Кремле расскажут об итогах переговоров лидеров, добавил он.

Ранее Степашин заявил, что Путин психологически «размажет» Зеленского.