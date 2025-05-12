«Никакой реакции, кроме клоунады». Состоятся ли переговоры России и Украины в Стамбуле?

Каллас: без прекращения огня не может быть мирных переговоров по Украине

Президент России Владимир Путин предложил Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что Москва ожидает реакции Киева и его западных партнеров. В ответ на это президент США Дональд Трамп призвал Украину приехать на переговоры вне зависимости от позиции РФ по поводу немедленного прекращения огня. Владимир Зеленский согласился и обозначил, что намерен лично встретиться с Путиным для решения конфликта. Состоятся ли переговоры в Стамбуле — в материале «Газеты.Ru».

В ночном обращении 11 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле, которые были прерваны в 2022 году. По словам президента, три года назад киевская делегация остановила участие в консультациях, и проект соглашения был отклонен под давлением западных партнеров.

Переговоры в Стамбуле В 2022 году в Стамбуле Россия и Украина провели несколько раундов переговоров для прекращения ведения боевых действий. Стороны обсуждали нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности. В мае 2022 года диалог прекратился после событий в Буче. Москва назвала их провокацией и обвинила Киев в срыве переговоров.



Президент Путин сообщил, что соглашение, достигнутое в Стамбуле, было парафировано, но Киев отказался от него после отвода российских войск от Киева. По его словам, на этот шаг Москва пошла по просьбе европейских стран, чтобы избежать давления на Украину.

«Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу», — заявил президент Путин.

Российский президент подчеркнул, что Москва неоднократно предлагала установить режим прекращения огня, но украинская сторона нарушала все предложения. Киев сорвал три попытки установления перемирия, включая последнее — трехдневное, приуроченное к празднованию Дня Победы.

«Наше предложение, что называется, на столе. Решение сейчас за украинскими властями и их кураторами», — добавил Путин.

Со своей стороны президент США Дональд Трамп призвал Украину срочно согласиться на предложение лидера РФ Владимира Путина провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая.

«Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а скорее хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение кровопролития. Украина должна на это согласиться, немедленно. По крайней мере, они смогут определить, возможна ли сделка, а если нет, то европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответственно!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Первоначально Киев обозначил, что не собирается вести прямые переговоры, пока Россия не даст твердое согласие на 30-дневное прекращение огня. Однако Владимир Зеленский изменил риторику после сообщения Трампа.

«Мы ждем завтра прекращения огня — полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут», — написал Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что российский подход к переговорам нацелен на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса.

«Такой подход, нацеленный именно на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса, выход на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира, встретил понимание и поддержку у лидеров многих государств, в том числе наших партнеров по СНГ, БРИКС, а также из других стран», — заявил Песков.

Зеленскому не выгоден мир

Украина пока не отнеслась серьезно к предложению Владимира Путина по возобновлению переговоров, считает председатель комитета Госдумы по международным делам, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Любые конфликты и войны заканчиваются переговорами. Чтобы достичь результат — успешный или нет — необходимо за стол переговоров элементарно сесть. Без каких-либо предварительных условий, как это предложил президент Путин. Уверен, это станет моментом истины в вопросах прекращения конфликта», — пояснил политик в беседе с «Газетой.Ru».

Он отметил, что сейчас Киев пытается снова переиграть и перехватить переговорную инициативу в расчете на западную публику, а потому никакой реальной реакции с украинской стороны нет.

«Пока, к сожалению, внятной реакции с украинской стороны, кроме клоунады Зеленского, мы не видели. А счет идет на часы, максимум на дни. До 15 мая остается очень немного времени. Если у Зеленского и его приспешников остался хоть какой-то здравый смысл, они должны максимально серьезно отнестись к предложению Владимира Путина», — заключил Слуцкий.

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Пока нет смысла гадать, будут ли переговоры в Стамбуле более продуктивными или нет. До сих пор даже нет уверенности, что эта встреча состоится. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима, участник рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник.

«Президент Путин свое предложение сделал и в очередной раз озвучил позицию Москвы. Теперь мяч на той стороне. Мы ждем реакции со стороны Киева, самого Зеленского, украинских спонсоров и кураторов. При этом надеемся, что позиция той стороны будет выражена не только в истеричных словах, а в реальных действиях», — сказал Мирошник.

Он добавил, что Москва уже сказала и сделала все, что должно было быть сказано и сделано в такой ситуации.

Если Киев откажется от переговоров 15 мая, то это станет дипломатическим провалом, считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

«Искусство дипломатии состоит именно в том, чтобы не отказываться от переговорного процесса, даже, когда он тебе невыгоден. Россия никогда не отказывалась от переговоров, мы понимаем, что можем в процессе переговоров или предварительно выставить такие условия, которые сделают их невозможными, и от них откажутся наши оппоненты», — пояснил политолог «Газете.Ru».

Он подчеркнул, что главным условием для России является устранение причин конфликта. Это вопрос сложный и многогранный, на обсуждение которого вряд ли согласится Украина.

«Не стоит думать, что Россия дала слабину, предложив переговоры. Москва всегда говорила, что она открыта для переговоров, но при этом наше правительство всегда будет отстаивать интересы России. Если переговоры будут им противоречить коренным образом, то Москва может отказаться от переговоров, но сделает это умело», — заключил Безпалько.

Реакции мировой общественности

Многие страны с энтузиазмом отнеслись к предложению президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле. Так, представитель внешнеполитического ведомства КНР Линь Цзянь заявил, что Китай поддерживает все усилия, направленные на заключение мира и урегулирование конфликта на Украине.

В свою очередь президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на встрече с Путиным предложил лично свою помощь в качестве посредника на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило издание СNN Brazil со ссылкой на помощника бразильского лидера по международным вопросам Селсу Аморим.

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Однако далеко не все столь оптимистично смотрят на будущее стамбульских переговоров. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что Россия якобы «играет в игры» с перемирием на Украине, и призвала оказать давление на Москву, чтобы она «захотела мира».

Каллас заявила, что «если не будет прекращения огня, не может быть переговоров под огнем».

«Хрупкий переговорный процесс окружен сомнениями и неразрешенными спорами — Зеленский и его европейские союзники настаивают на том, чтобы Россия согласилась на 30-дневное прекращение огня. Они говорят, что США присоединятся к давлению на Москву, хотя сам Трамп был более осторожен в своих публичных комментариях», — говорится в статье издания Bloomberg.

Американская газета The Washington Post (WP) напоминает, что в субботу, 10 мая, лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши встретились с президентом Украины и потребовали, чтобы Путин согласился на 30-дневное прекращение огня.

«Европейские лидеры пытались выступить единым фронтом с Вашингтоном против Москвы. Однако Дональд Трамп поприветствовал предложение Путина о проведении прямых переговоров без предварительных условий, чем подорвал усилия Европы по созданию единого фронта», — пишет WP.