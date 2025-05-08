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«Время решений близко»: Трамп признал приближение трудного выбора по Украине

Трамп заявил, что конфликт на Украине дошел до принятия трудных решений
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Дональд Трамп

Evan Vucci/AP
Президент США Дональд Трамп заявил, что приближается момент, когда необходимо будет принимать решения по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнув, что «не рад этому». Он также согласился с мнением вице-президента Джей Ди Вэнса, что Россия требует «слишком многого», включая признание Крыма.

Президент США Дональд Трамп заявил о приближении момента, когда необходимо будет принимать решения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил в Белом доме, комментируя слова вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что Россия «просит слишком многого».

«Возможно, он (Вэнс — прим. «Газеты.Ru») прав. Мы приближаемся к тому моменту, когда придется принимать какие-то решения. И я не рад этому», — сказал Трамп.

Трамп отметил, что не считает Москву незаинтересованной в урегулировании, но признал, что «мы приближаемся к тому моменту, когда придется принимать какие-то решения».

Текущий статус переговоров

Выступая накануне на конференции в Вашингтоне, вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Москва требует в рамках переговоров «слишком много» уступок, включая международное признание Крыма за Россией. Вэнс также подчеркнул необходимость перехода от краткосрочных перемирий к долгосрочному и устойчивому решению конфликта, призвав к прямым переговорам между Киевом и Москвой.

На прошлой неделе администрация Трампа заявляла о сокращении своего участия в посредничестве между Россией и Украиной, призвав обе стороны выдвигать собственные конкретные предложения по прекращению войны. Госдепартамент США подчеркнул, что будет реже участвовать в дипломатических поездках для содействия переговорам, сосредоточив внимание на других аспектах внешней политики.

Еще в марте между Трампом и Путиным состоялись телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалось предложение о 30-дневном прекращении огня и отказом от ударов по энергетической инфраструктуре. Путин поддержал эту идею, однако дальнейшие шаги по реализации соглашения не были предприняты.

Перемирие на День Победы

Россия предложила 72-часовое прекращение огня, приуроченное к празднованию Дня Победы, с 8 по 10 мая. Президент Украины Владимир Зеленский отверг это предложение и подчеркнул, что вместо этого поддерживает 30-дневное прекращение огня, поддерживаемое США.

Объявленное Россией перемирие действует с 0:00 в ночь с 7 на 8 мая до 0:00 в ночь с 10 на 11 мая.

Российские официальные лица обвиняли Украину в саботаже предыдущих попыток прекращения огня, сославшись на многочисленные нарушения во время прошлых соглашений, включая 30-дневный мораторий на атаки на энергетическую инфраструктуру и прекращение огня во время Пасхи. Представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Россия никогда не была против прекращения огня, обвинив Украину в подрыве потенциальных мирных возможностей и несоблюдении согласованных условий.

Российские власти призвали Киев «последовать примеру» и уважать объявленное перемирие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предложение Зеленского манипуляцией и заявил, что Украина уклоняется от прямого ответа на инициативу Москвы. Он добавил, что для длительного прекращения огня важны определенные «нюансы», о которых Владимир Путин говорил в Кремле, касающиеся условий перемирия и его исполнения. В Кремле подчеркнули, что предложенный Москвой вариант остается более реалистичным с точки зрения безопасности и реализации договоренностей. В России также заявили, что в случае нарушений перемирия со стороны Украины военные будут готовы «дать адекватный ответ».

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