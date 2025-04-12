В МИД раскрыли, сколько раз Украина нарушила мораторий на удары по энергетике

МИД: Украина уже более 60 раз нарушила мораторий на удары по объектам энергетики

Украина с начала действия договоренности о 30-дневном моратории на удары по объектам энергетической инфраструктуры нарушила его более 60 раз. Об этом РИА Новости заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Киевский режим действительно злостно нарушает 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики, который был 18 марта согласован президентами России и США», — подчеркнул он.

Полищук напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский также поддержал режим моратория на удары по энергообъектам сторон в ходе конфликта.

Дипломат отметил, что с момента вступления в силу договоренности Киев более 60 раз нарушил режим прекращения ударов по энергетической инфраструктуре.

11 апреля в пресс-службе Минобороны РФ сообщали, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили пять атак на российские энергообъекты.

По данным оборонного ведомства, в Брянской области украинские войска атаковали энергообъект «Хвощевская» филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». В результате была отключена высоковольтная линия, оставившая часть жителей Севского района без электричества.

В Минобороны добавили, что также ВСУ атаковали энергообъект «Мокрушино» филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго» в Курской области. Из-за обстрела была разрушена комплектная трансформаторная подстанция, в результате чего жители Беловского района остались без света.

По информации министерства, еще два обстрела произошло в Луганской народной республике (ЛНР). Там украинские войска атаковали здание Троицкого участка Сватовского РЭС и электроподстанцию «Рубежная» ГУП ЛНР «РСК». Из-за этого здание склада компании было разрушено, а один человек получил осколочные ранения.

Ранее в Госдуме оценили перспективу продления моратория на удары по энергообъектам Украины.