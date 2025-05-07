Трамп заявил, что настало время «принимать решения» по Украине

Трамп: пора принимать решения в целях окончания конфликта на Украине

На данный момент «пора принимать решения» в целях окончательного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

7 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что российско-американские переговоры продолжаются в прежнем темпе.

На этом фоне вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что Соединенные Штаты считают, что Россия просит слишком многого в переговорах по Украине, однако Белый дом видит заинтересованность РФ в урегулировании кризиса.

По словам вице-президента США, он «не пессимистичен» в вопросе урегулирования конфликта на Украине

Вэнс добавил, что США пытаются сконцентрироваться на вопросах долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, уйти от идеи перемирия, поскольку России она не нравится.

Ранее Лавров заявил, что для решения конфликта на Украине недостаточно прекращения огня.