Команда Трампа хочет «надавить» санкциями на Россию. Президент США еще не принял решение

Администрация президента США Дональда Трампа разработала ряд мер для усиления экономического давления на Россию, сообщили источники агентства Bloomberg. По их информации, глава Белого дома пока не принял решение, однако совсем недавно допускал введение новых антироссийских ограничений. На какой шаг готовы Штаты и что о санкциях говорят в России — в материале «Газеты.Ru».

Слово за Трампом

Собеседники Bloomberg сообщили, что официальные лица США подготовили ряд предложений, нацеленных на усиления экономического давления на Россию. Ужесточить действие санкций решили из-за того, что президент Владимир Путин якобы «тянет время с попытками положить конец войне на Украине».

Источники агентства, пожелавшие остаться анонимными, отметили: хозяин Белого дома не спешит принимать решение, потому что «дипломатические усилия продолжаются». Что конкретно предложили Трампу — неизвестно, однако «любое решение остается только за президентом».

Как напомнили авторы статьи, Украина и ее союзники призывают власти США усилить давление на Россию, в том числе путем введения дополнительных санкций в отношении экспорта энергоносителей и доходов от продажи нефти. Евросоюз и Штаты уже ввели «беспрецедентный уровень санкций» против РФ с момента начала спецоперации, однако «не смогли заставить Путина прекратить боевые действия».

Агентство обратилось в Госдеп и Совет национальной безопасности США за комментариями, однако до сих пор ответа не получило. Не отреагировал на запрос и спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, который встречался с президентом России на прошлой неделе. Авторы статьи предположили, что обсуждение дальнейших шагов по урегулированию конфликта может быть омрачено увольнением советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца, обязанности которого временно будет исполнять госсекретарь Марко Рубио.

«Это позволит упорядочить стратегию США, в которой Рубио займет обе роли, поскольку подход Белого дома к Украине был обусловлен различными взглядами высокопоставленных чиновников, включая Уиткоффа, который считается более благосклонным к позициям России», — уточнили авторы статьи.

«Сокрушительные санкции»

Ранее «ключевой союзник» Трампа в сенате Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), как его назвало агентство Bloomberg, пригрозил «сокрушительными» санкциями России. По его словам, у него есть обязательство 72 коллег по законопроекту, предусматривающего введение новых антироссийских ограничений. Речь идет о санкциях против РФ и тарифах для стран, покупающих российские нефть, газ и другие товары.

«Я хочу прекращения войны путем переговоров, честно и справедливо. Я думаю, что Трамп — лучший человек для достижения этой цели, но эти санкции отражают мнение сената о том, что мы видим, что главным плохим парнем является Россия», — отметил Грэм.

«Россия — плохой парень»: США готовят «сокрушительные» санкции из-за отсутствия прогресса в переговорах США могут ввести новые, «сокрушительные» санкции против России, если Москва не согласится начать... 01 мая 13:34

В январе, спустя пару дней после вступления в должность, Трамп заявил, что допускает введение новых санкций против России, если она не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. В начале мая в Госдепе добавили, что возможность введения очередных ограничений сохраняется.

«Не снимаем никакие санкции, которые существуют в настоящее время», — объяснила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс.

Вместе с тем депутат Госдумы Дмитрий Белик подчеркивал, что санкции со стороны США могут стимулировать реформы в российской экономике. Парламентарий объяснил, что Россия в условиях ограничений усиленно развивает свое производство, а также уделяет повышенное внимание инновациям. В апреле Дональд Трамп продлил действие введенных экс-президентом Джо Байденом антироссийских санкций. По словам депутата Госдумы Алексея Чепы, «другого невозможно было ожидать, потому что до мирного соглашения принятие другого решения вызвало бы шквал атак на Трампа и при этом повлияло бы на конечный результат соглашения».