«Россия — плохой парень»: США готовят «сокрушительные» санкции из-за отсутствия прогресса в переговорах

США могут ввести новые, «сокрушительные» санкции против России, если Москва не согласится начать мирные переговоры с Киевом, заявил сенатор Грэм. Санкции подразумевают наложение 500% пошлин на страны, покупающие российские товары, особенно нефть и газ. The Times утверждает, что Трамп уже хочет выйти из переговоров, так как процесс оказался «сложнее, чем заключить сделку с недвижимостью».

Сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), один из ключевых союзников американского президента Дональда Трампа в сенате, рассказал о новом законопроекте с «сокрушительными» антироссийскими санкциями, пишет Bloomberg.

По словам Грэма, его предложение поддержали еще 72 сенатора (всего в сенате 100 человек). Новые санкции подразумевают введение пошлин в размере 500% для стран, которые покупают российскую нефть, газ и другие продукты. Кроме того, американцам запретят совершать финансовые операции, касающиеся внешнего долга РФ. Ограничения применят, если российская сторона всерьез не возьмется за переговоры по урегулированию конфликта с Украиной.

«Цель — помочь президенту», — уточнил Грэм.

Он добавил, что Дональд Трамп «расстроен» отсутствием прогресса в урегулировании.

«Мне ясно — и, я думаю, это становится ясно президенту Трампу, — что русские играют в свои игры», — цитирует сенатора The Wall Street Journal.

Грэм заявил, что описываемые им санкции отражают точку зрения сената: «Мы видим, что главный плохой парень — это Россия».

Сенатор объявил о проекте новых ограничений в день, когда США и Украина подписали сделку по недрам. Bloomberg пишет, что соглашение придало украинцам уверенность, так как они опасались отказа Трампа от участия в мирных переговорах. Грэм также заявил, что у него достаточно поддержки среди американских парламентариев, чтобы санкции вступили в силу. По его словам, в конечном итоге президенту РФ Владимиру Путину придется выбирать между встречей с Трампом и прекращением военных действий и «разгромом» российской экономики.

Трамп хочет выйти из переговоров

По данным The Times, Трамп всерьез задумался о выходе из переговоров по урегулированию украинского кризиса, так как это оказалось «сложнее, чем заключить сделку с недвижимостью».

Если США все же выйдут из процесса, они также могут перестать помогать Украине, в том числе передавать ей оружие — запасов хватит Киеву на полгода. The Times пишет, что перспектива принятия такого решения вызывает опасения на Украине и в Европе. Однако украинские власти могут найти и положительные стороны, так как Трамп и его команда, предположительно, поставили Киеву достаточно жесткие условия для урегулирования конфликта.

«Продолжит ли Трамп поставки оружия в случае выхода из переговоров — о чем неоднократно говорил Марко Рубио, его госсекретарь, — это вопрос», — сказано в материале.

Трамп неоднократно заявлял, что поставил срок для урегулирования ситуации, однако четких дат не назвал. Он пообещал заняться другими вопросами внешней политики, если украинский кризис не удастся решить быстро. Трамп говорил о разочаровании и в президенте Украины Владимире Зеленском, и в российском лидере Владимире Путине.

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«Если бы США вышли из переговорного процесса, но только из процесса, думаю, нам надо бы перекреститься и поставить свечку в церкви за здоровье Трампа, за то, что он оставил нас в покое и мы можем спокойно строить свою стратегию», — считает бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

При этом он отметил, что с уходом Трампа могут возникнуть и проблемы, так как США могут снять санкции с РФ и препятствовать военно-технической поддержке Киева со стороны других стран.