Госдеп США допустил введение новых санкций против России

Возможность введения новых санкций США против России сохраняется. Об этом заявила официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс в ходе общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«Не снимаем никакие санкции, которые существуют в настоящее время», — отметила она и подчеркнула, что возможность введения новых рестрикций против РФ сохраняется.

В апреле президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год действия пакета санкций против России, введенного его предшественником Джо Байденом. Речь идет об указе 14024. Документ был принят 15 апреля 2021 года. Изначально рестрикции вводились против российских частных и юридических лиц, которых обвинили в причастности к кибератакам, вмешательстве в выборы в США, обходе санкций и так далее.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не бегает за западными странами и не просит снять экономические ограничения, и, более того, снятие санкций связано с рядом условий. Он добавил, что в случае отмены рестрикций РФ не должна попасть в зависимость в каких-либо критически важных сферах, и напомнил, что такого явления, как глобализация мировой экономики, «больше не существует».

Ранее в Кремле назвали снятие санкций одним из условий нормализации отношений РФ и США.