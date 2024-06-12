В Госдуме рассказали о пользе новых санкций США против России

Депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Белик заявил, что американские санкции могут стимулировать реформы в российской экономике. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, в условиях ограничений Россия более усиленно развивает отечественное производство и инновации. Он подчеркнул, что это способствует модернизации российской экономики.

До этого стало известно, что Московская биржа с 13 июня прекратит торги американским долларом и евро в связи с введенными санкциями США. Мосбиржа подчеркнула, что с завтрашнего дня на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларами США и евро.

Центробанк России в своем пресс-релизе заявил, что Московская биржа приостанавливает проведение биржевых торгов в долларах и евро в связи с санкциями Минфина США.

Отмечается, что ЦБ для определения курсов доллара и евро к рублю будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Ранее Путин заявил, что западные санкции мешают России.