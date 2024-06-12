Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали о пользе новых санкций США против России

Депутат Белик: санкции США могут стимулировать реформы в экономике России

close
100%
Нина Зотина/РИА Новости

Депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Белик заявил, что американские санкции могут стимулировать реформы в российской экономике. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, в условиях ограничений Россия более усиленно развивает отечественное производство и инновации. Он подчеркнул, что это способствует модернизации российской экономики.

До этого стало известно, что Московская биржа с 13 июня прекратит торги американским долларом и евро в связи с введенными санкциями США. Мосбиржа подчеркнула, что с завтрашнего дня на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларами США и евро.

Центробанк России в своем пресс-релизе заявил, что Московская биржа приостанавливает проведение биржевых торгов в долларах и евро в связи с санкциями Минфина США.

Отмечается, что ЦБ для определения курсов доллара и евро к рублю будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Ранее Путин заявил, что западные санкции мешают России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами