«Раненых выносят под прицелом»: Сальдо рассказал о ситуации в Алешках после атаки ВСУ

Сальдо: в Алешках продолжается эвакуация тел погибших после атаки ВСУ по рынку

Эвакуация тел после удара по рынку в Алешках Херсонской области продолжается на фоне угрозы со стороны украинских FPV-дронов. Медики и спасатели работают в опасных условиях, вынося погибших и раненых под прицелом беспилотников. Нападение, совершенное ВСУ, привело к жертвам и многочисленным раненым. Власти объявили трехдневный траур.

Эвакуация тел погибших после удара по центральному рынку в Алешках Херсонской области продолжается в условиях постоянной угрозы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, работе спасателей мешает продолжающееся присутствие вражеских FPV-дронов в районе обстрела. Он отметил, что медики и сотрудники экстренных служб находятся под постоянным риском, поскольку эвакуация тел погибших и помощь раненым осуществляются в зоне действия ударных беспилотников.

«Погибших и тяжелораненых выносят буквально под прицелом. Каждый выезд — на грани», — отметил он.

ВСУ ударили по рынку

1 мая около 09:30 ВСУ нанесли четыре волны ударов FPV-дронами на рынок в Алешках, всего было задействовано около 30 беспилотников. Атака пришлась на время пиковой загруженности рынка, когда там находились торговцы и посетители. По официальным данным, первоначально сообщалось о семи погибших и более двадцати раненых. Многие раненые находятся в критическом состоянии и эта цифра может вырасти.

По данным пресс-службы губернатора, более двадцати жителей получили ранения различной степени тяжести: среди них есть люди с огнестрельными и осколочными травмами, нарушениями зрения и слуха из-за близкого разрыва взрывных элементов дронов. Медики отмечают, что в последние месяцы украинская сторона нередко атаковала машины скорой помощи, что значительно затрудняет эвакуацию раненых с места происшествия.

Местные больницы работают в усиленном режиме: резервируются операционные, привлекаются дополнительные медсестры и врачи из соседних районов.

Власти объявили траур

Местная администрация объявила трехдневный траур в Алешкинском округе с 1 по 3 мая включительно в память о погибших гражданских лицах. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «терроризм». Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила о необходимости установить все обстоятельства и ответственность причастных к атаке.

Министерство иностранных дел призвало международное сообщество осудить «преднамеренный теракт» украинских военных и обеспечить справедливое расследование.

«Пусть не обижаются на ответ»: ВСУ ударили по рынку в Алешках, погибли 7 человек Утром украинская армия атаковала FPV-дронами район города Алешки, где находится рынок. Как минимум семь мирных... 01 мая 15:08

Алешки — населенный пункт, находящийся на левом берегу Днепра, примерно в пяти километрах к юго-востоку от Херсона, который сейчас контролируется украинскими силами. Херсонская область, наряду с Запорожской и двумя республиками Донбасса, была включена в состав России после прошедших в этих регионах референдумов осенью 2022 года. Однако значительная часть территории области остается вне контроля Москвы. В ноябре того же года временной административной столицей Херсонской области был определен Геническ — город на побережье Азовского моря, в районе Арабатской Стрелки, вытянутой косы, расположенной в северо-восточной части Крымского полуострова.