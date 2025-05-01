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Власти Херсонской области объявили трехдневный траур после удара ВСУ по рынку

РИА Новости: в Алешкинском округе Херсонской области объявлен трёхдневный траур
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Shutterstock

Власти Херсонской области объявили трехдневный траур в Алешкинском муниципальном округе после удара ВСУ по рынку, сообщает РИА Новости.

«Соболезнуем родным и близким, потерявшим любимых людей в результате террористического акта со стороны Украины. В связи с этим объявляем с 1 по 3 мая (включительно) днями траура в Алешкинском муниципальном округе», — отметили в администрации.

Отмечается, что в муниципальном округе приспустили флаги, также отменены развлекательные и спортивные мероприятия.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки ВСУ по центральному рынку в городе Алешки в Херсонской области.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, украинские военные с помощью беспилотников атаковали территорию рынка. В результате атаки несколько человек не выжили.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц из числа представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению этого преступления.

Ранее в Херсонской области при атаке дронов ВСУ пострадали сотрудники пожарной части.

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