После атаки ВСУ на рынок в Херсонской области завели уголовное дело

СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на рынок в Алешках

После атаки Вооруженных сил Украины на центральный рынок в городе Алешки в Херсонской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, украинские военные с помощью беспилотников атаковали территорию рынка. В результате атаки несколько человек не выжило.

По уголовному делу назначили необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица из числа представителей украинских вооруженных формирований, причастные к совершению этого преступления, заключила она.

Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что в результате ударов пострадали более 20 жителей. Еще как минимум семь человек спасти не удалось.

В конце апреля 12-летний ребенок подорвался на боеприпасе в селе Масловка в Новокаховском городском округе Херсонской области. Как рассказал глава районной администрации Виталий Гура, мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него рваные раны конечностей и головы. Медикам пришлось подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее в Херсонской области при атаке дронов ВСУ пострадали сотрудники пожарной части.