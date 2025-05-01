«Пусть не обижаются на ответ»: ВСУ ударили по рынку в Алешках, погибли 7 человек

Сальдо обвинил ВСУ в намеренных ударах по машинам скорой помощи на Херсонщине

Утром украинская армия атаковала FPV-дронами район города Алешки, где находится рынок. Как минимум семь мирных жителей погибли, больше 20 — ранены. Херсонский губернатор Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ ударили по территории дважды. По его словам, ранее они планомерно атаковали кареты скорой помощи в Херсонской области, и теперь машин не хватает для госпитализации пострадавших. В регионе объявили трехдневный траур и возбудили дело о теракте.

Украинские военнослужащие нанесли массированный удар FPV-дронами по рынку в Алешках Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Удар произошел около 09:30. В это время на рынке находилось много мирных жителей.

«По предварительным данным, погибло не менее семи человек, более 20 — ранены. Подробности уточняются. Все экстренные службы работают на месте», — написал Сальдо.

По словам губернатора, за первой волной ударов сразу последовала вторая — «для добивания выживших».

Он отметил, что с 30 апреля украинская сторона усилила обстрелы населенных пунктов региона, расположенных вдоль левого берега Днепра. По его словам, дроны атаковали дома местных чиновников, а утром продолжили «варварские обстрелы рынка в Алешках».

Сальдо добавил, что украинские военнослужащие целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру, а также заявил, что карет скорой помощи не хватает при экстренной эвакуации из-за действий ВСУ:

«Все последние месяцы противник планомерно выбивал кареты скорой помощи. И вот сейчас, когда нужно эвакуировать людей, карет не хватает».

Региональный СК возбудил уголовное дело о теракте. В Херсонской области объявлен трехдневный траур .

Министр здравоохранения Херсонской области Елена Борчанинова рассказала в беседе с ТАСС, что бригады скорой медицинской помощи смогли довезти шестерых раненых до больницы. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Седьмого человека не удалось спасти, он умер по пути от кровопотери.

Заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко сказал РИА Новости, что ВСУ наносят удары по каретам скорой помощи, подъезжающим к рынку для эвакуации раненых.

«Сил и средств в области для первичной эвакуации раненых достаточно. Действуют они исходя из оперативной обстановки. Но надо учитывать, что как только происходит скопление карет скорой помощи — враг наносит туда новые удары, причем запрещенными международными конвенциями вооружениями, например, кассетными боеприпасами», — заявил Черевко.

Соседние регионы выразили готовность помочь, в том числе предоставить эвакуационный санитарный транспорт в течение часа. По словам Черевко, пока регион справляется самостоятельно.

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Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в разговоре с ТАСС назвал украинских операторов дронов террористами, «для которых не существует никаких рамок»:

«Им плевать на любые договоренности, которые были, есть или еще будут. <...> Очень хочется надеяться, что все участники переговорного процесса, в том числе и США, это понимают».

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал удар по рынку преднамеренным актом покушения на мирных россиян:

«Удар был выверенным, спланированным и отнюдь не слепым. Атаку нанесли, практически глядя в глаза жертв через камеры беспилотников, в момент наибольшего наполнения людьми рынка в выходной праздничный день».

«Пусть потом не обижаются на ответные удары, пора наносить жесткие удары. Ни стыда, ни совести у Киева. Они пытаются испортить праздники россиянам», — сказал News.ru сенатор Владимир Джабаров.