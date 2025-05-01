В МИД заявили о недоговороспособности Украины после атаки на Алешки

МИД РФ опубликовал официальное заявление после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Алешки Херсонской области. В нем говорится о полной недоговороспособности Украины.

В ведомстве назвали удар по рынку преднамеренным, для увеличения числа жертв.

«Это злодеяние вновь вскрыло террористическое нутро киевского режима, нацеленность нынешних украинских правителей исключительно на эскалацию вооруженного противостояния, срыв любых попыток мирного урегулирования. Снова выявилась и полная недоговороспособность необандеровской клики»‎, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В российском МИД добавили, что все виновные и причастные к случившемуся понесут наказание согласно закону.

До этого стало известно, что четверых пострадавших в результате удара украинской армии по рынку в Алешках Херсонской области направили в больницу в Скадовске, но один из них скончался в пути.

1 мая беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали центральный рынок в Алешках, в результате чего ранения разной степени тяжести получили более 20 человек. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о гибели семи человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки ВСУ. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, украинские военные атаковали территорию рынка с помощью беспилотников.

Ранее российский военкор заявил, что атака на Алешки — разогрев перед перемирием.