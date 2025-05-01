Власти Херсонской области назвали число дронов ВСУ, атаковавших рынок в Алешках

Почти 30 украинских FPV-дронов нанесли удар по рынку в Алешках

Почти 30 FPV-дронов Вооруженных сил Украины нанесли удар по центральному рынку в Алешках Херсонской области. Об этом заявил заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко в беседе с РИА Новости.

«Совокупно в налете участвовало около 30 украинских ударных БПЛА», — отметил он.

По предварительной информации, было четыре волны атак дронов, уточнил чиновник.

Черевко добавил, что фельдшерские экипажи выехали на помощь, несмотря на угрозу удара дронами или кассетными боеприпасами.

1 мая беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали центральный рынок в Алешках, в результате чего ранения разной степени тяжести получили более 20 человек. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что семь человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки ВСУ. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, украинские военные атаковали территорию рынка с помощью беспилотников.

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник назвал случившееся преднамеренным актом покушения на мирных жителей. Он подчеркнул, что бойцы ВСУ совершили «чудовищное злодеяние».

Ранее украинских солдат обвинили в обстрелах машин скорой помощи в Алешках.