В Алешках продолжают эвакуацию тел погибших от удара ВСУ по рынку

Сальдо: в Алешках продолжается эвакуация тел погибших от атаки ВСУ по рынку

В Алешках Херсонской области продолжается эвакуация тел погибших от атаки Вооруженных сил Украины по центральному рынку. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Работа спасателей осложнена: в районе атаки по-прежнему кружат вражеские FPV-дроны», — говорится в сообщении, опубликованном в 21:31 по московскому времени.

Сальдо подчеркнул, что медики и сотрудники МЧС России работают «под непрекращающимся риском».

«Погибших и тяжелораненых выносят буквально под прицелом», — добавил он.

1 мая беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали центральный рынок в Алешках, в результате чего ранения разной степени тяжести получили более 20 человек. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что семь человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки ВСУ. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, украинские военные атаковали территорию рынка с помощью беспилотников.

По информации заместителя председателя правительства Херсонской области Сергея Черевко, в налете на рынок участвовало около 30 украинских ударных беспилотников.

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник назвал случившееся преднамеренным актом покушения на мирных жителей. Он подчеркнул, что бойцы ВСУ совершили «чудовищное злодеяние».

Ранее украинских солдат обвинили в обстрелах машин скорой помощи в Алешках.