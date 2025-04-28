«Крым останется с Россией». Трамп заявил о готовности Зеленского к уступкам

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане, 26 апреля 2025 года

Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский, вероятно, готов отказаться от претензий на Крым. Ранее Трамп подчеркивал, что полуостров «останется с Россией» в рамках мирного соглашения. Украина при этом отказывается признавать российский суверенитет над регионом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский, вероятно, готов отказаться от претензий Украины на Крым.

«Думаю, да», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста.

25 апреля в интервью журналу Time он также отметил, что, по его мнению, полуостров в любом случае «останется в составе России» в рамках возможного мирного соглашения. Он также подчеркнул, что никто не требует от Киева официального признания Крыма российским, но отметил, что Украина не боролась за регион в 2014 году, когда Россия установила над ним контроль без единого выстрела.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова Трампа, заявил, что «Россия не ведет переговоры о целостности своей территории» и «Трамп это понимает».

США готовы признать Крым за Россией

В предыдущих заявлениях Трамп обвинял Зеленского в затягивании конфликта, утверждая, что отказ Украины от уступок по Крыму и другим территориям лишь продлевает «поле боя». При этом он также выражал разочарование в отношении российского президента Владимира Путина, заявив, что тот может «тянуть время» в переговорах, и пригрозил введением дополнительных санкций против России.

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф провел серию переговоров в Москве и европейских столицах, представляя план урегулирования. 25 апреля Reuters опубликовал текст документа, который, по данным агентства, Уиткофф передал членам делегаций европейских стран на встрече в Париже 17 апреля. Документ представляет собой «окончательное предложение» США обеим сторонам конфликта. Его подлинность официально не подтверждена, однако ранее западные СМИ уже сообщали о содержании ряда положений предложенного плана, и опубликованный текст их подтверждает.

Согласно документу, США де-юре готовы признать российский контроль над Крымом. При этом речь идет именно о признании со стороны Вашингтона, а не Киева. В документе не разъясняется, каким образом такое признание будет оформлено юридически в условиях отсутствия международного.

Кроме Крыма, США готовы признать де-факто контроль России над Луганской областью, а также подконтрольными Россией частями Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. В то же время Россия, по предложению США, должна будет вывести войска из Харьковской области. Запорожская АЭС, согласно этому плану, должна быть возвращена под контроль Украины, но ее управление перейдет под контроль США.

Согласно плану, Украина должна получить гарантии безопасности от группы европейских стран и «желающих неевропейских государств». Киев также будет иметь право продолжить процесс вступления в Европейский союз, но должен отказаться от попыток вступления в НАТО.

Дополнительно в документе говорится о необходимости обеспечения свободы судоходства Украины по Днепру, возвращения под контроль Киева Кинбурнской косы, а также о снятии международных санкций с России.

Реакция Киева и разногласия с США

Украина выразила несогласие с частью положений предложенного Вашингтоном плана. Как сообщило издание The Telegraph, в документе, подготовленном Киевом по итогам прошедшей встречи в Лондоне, отмечается возражение Украины против признания Крыма за Россией со стороны других государств.

Помимо этого, Украина выступила против ограничений на свою армию и военную промышленность. Однако в проекте мирного соглашения, представленном США, эта тема прямо не затрагивается.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Киев готов к компромиссам ради мира, однако не пойдет на официальное признание потери территорий, включая Крым.