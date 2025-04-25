Украина «настойчиво требует» от США не признавать Крым российским. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Отмечается, что Украина в рамках диалога с США по решению конфликта предоставила Западу свои пять пунктов урегулирования кризиса.

«В центре требований – настойчивое требование о том, чтобы Крым… официально не признавался российским», — говорится в сообщении издания.

Это свидетельствует о том, пишет издание, что сохраняются «серьезные разногласия с американским планом из семи пунктов».

До этого Трамп выразил сомнение в возможности Украины вернуть Крым под свой контроль, подчеркнув, что полуостров перешел под юрисдикцию России без применения военной силы.

Отвечая на вопрос о возможных территориальных уступках со стороны Украины, Трамп подчеркнул, что решение зависит от конкретных территорий и что США окажут Украине всемерную поддержку в ее борьбе. Он также отметил значительные территориальные потери Украины в ходе конфликта.

Ранее Трамп пока не стал отвечать на вопрос о санкциях против России.