Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым

Трамп сообщил, что Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность отказаться от притязаний на Крымский полуостров. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами, пишет ТАСС.

«Я полагаю, это так, да», — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам главы Белого дома, он посоветовал украинскому лидеру спрашивать про Крым не у него, а у экс-президента США Барака Обамы.

25 апреля Трамп подчеркнул, что Крым «останется в составе России» в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что этот факт хорошо понимает и украинский президент Владимир Зеленский.

Кроме того, агентство Reuters писало, что специальный представитель американского лидера Стивен Уиткофф уже представил европейским политикам составленный Вашингтоном список предложений по урегулированию украинского кризиса. По данным журналистов, США призвали немедленно начать переговоры между РФ и Украиной, а также признать российскую юрисдикцию над Крымом. Кроме того, от Киева потребовали отказаться от идеи вступить в НАТО.

Ранее стало известно, что проект США по Украине включает признание Крыма и четырех регионов.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами