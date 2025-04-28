Трамп заявил, что Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым

Трамп сообщил, что Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность отказаться от притязаний на Крымский полуостров. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами, пишет ТАСС.

«Я полагаю, это так, да», — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам главы Белого дома, он посоветовал украинскому лидеру спрашивать про Крым не у него, а у экс-президента США Барака Обамы.

25 апреля Трамп подчеркнул, что Крым «останется в составе России» в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что этот факт хорошо понимает и украинский президент Владимир Зеленский.

Кроме того, агентство Reuters писало, что специальный представитель американского лидера Стивен Уиткофф уже представил европейским политикам составленный Вашингтоном список предложений по урегулированию украинского кризиса. По данным журналистов, США призвали немедленно начать переговоры между РФ и Украиной, а также признать российскую юрисдикцию над Крымом. Кроме того, от Киева потребовали отказаться от идеи вступить в НАТО.

Ранее стало известно, что проект США по Украине включает признание Крыма и четырех регионов.