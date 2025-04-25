«Хирургический удар»: ждать ли ядерной войны между Индией и Пакистаном?

Демонстрант во время акции протеста против нападения на туристов в районе Байсаран в Пахалгаме в Кашмире, Нью-Дели, Индия, 24 апреля 2025 года

Западные СМИ бьют тревогу — Индия и Пакистан находятся на грани нового военного столкновения, которое может перерасти в ядерное. На этот раз поводом к обострению отношений послужил теракт 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Власти Индии обвинили в нападении Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели политически мотивированной. Может ли разгореться новая война между Индией и Пакистаном — в материале «Газеты.Ru».

Пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф в эфире британского телеканала Sky News заявил, что конфликт между Пакистаном и Индией при негативном развитии событий может перерасти в ядерное противостояние.

«Столкновение двух ядерных держав всегда вызывает беспокойство. Если что-то пойдет не так, это противостояние может закончиться трагически», — сказал он.

22 апреля в спорном индийском регионе Джамму и Кашмир произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. По меньшей мере 27 человек погибли, еще около двух десятков получили ранения.

«Эта атака намного масштабнее, чем все те, что были направлены против мирных жителей за последние годы», — заявил глава региона Омар Абдулла.

СМИ сообщают, что ответственность за теракт взяла на себя афганская группировка «Фронт сопротивления», которая связана с базирующейся в Пакистане группировкой «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России). Индийская разведка якобы получила факты причастности Пакистана к атаке.

После произошедшего Индия объявила о высылке всех граждан Пакистана. Страну также должны будут покинуть советники по вопросам обороны, армии, флота и авиации в Верховной комиссии Пакистана в Нью-Дели. Кроме того, будет закрыт контрольно-пропускной пункт «Аттари».

Будет ли ядерный апокалипсис?

Американская газета The New York Times отмечает, что напряженность между Индией и Пакистаном резко обострилась в четверг, 24 апреля, после того как правительство Пакистана назвало «актом войны» угрозу перекрытия рек со стороны Индии.

«Высокопоставленный сотрудник службы безопасности Пакистана, выступавший на условиях анонимности, сказал, что Пакистан подойдет к любому ответу «зуб за зуб» при эскалации осторожно, но будет пресекать вторжения со стороны Индии, если они произойдут», — отмечается в материале.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Наджм ус Сакиб, бывший пакистанский дипломат, заявил изданию, что последствия нападения боевиков на туристов в регионе Джамму и Кашмир могут быть длительными.

«В ближайшие недели и месяцы, вероятно, мы станем свидетелями усиления напряженности, которая может привести к дестабилизации и без того хрупкого и уязвимого региона», — сказал он.

Два ядерных соседа вели крупные войны из-за Кашмира с 1947 года. Последний виток напряженности между Индией и Пакистаном произошел в 2019 году, когда террорист-смертник убил 40 сотрудников индийских сил безопасности.

Однако эксперты отмечают, что нынешняя ситуация отличается от того, что происходило шесть лет назад. Ответственность за атаку в Пулваме в 2019 году взяла на себя исламистская группировка «Джаиш-и-Мухаммед», но ее целью были сотрудники службы безопасности, сейчас же пострадали безоружные гражданские лица.

Главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина в беседе с «Газетой.Ru» назвала нынешнюю ситуацию в регионе Джамму и Кашмир «очень серьезной».

«Был совершен чудовищный террористический акт. Погибли и пострадали ни в чем не повинные туристы, которых подвергли страшными унижениям. Мужчин заставляли демонстрировать, мусульмане они или нет, и всячески над ними издевались. Этот район сам по себе является популярнейшим туристическим местом, и после долгого периода столкновений там на какое-то время воцарился мир, и туда поехали туристы. И вновь такая трагедия. Понятно, что Индия не могла не отреагировать очень жестко», — пояснила эксперт.

Нынешнее напряжение вряд ли перерастет в масштабный конфликт с применением ядерного оружия, считает Ванина.

«Обе стороны не заинтересованы в ядерном апокалипсисе, поэтому от применения ядерного оружия постараются воздержаться. Будет много риторики, могут быть какие-то столкновения на границе. Не исключено, что Индия может нанести так называемый хирургический удар. Подобное происходило, когда Индия разбомбила лагеря боевиков на пакистанской территории», — сказала Ванина.

При этом она отметила, что внутри индийского общества действительно «кипят страсти», потому что люди глубоко возмущены произошедшим.

«Общество бурлит, люди глубоко возмущены и оскорблены. Причем следует заметить, что оскорблены и мусульмане в самом Кашмире. Они выходят на улицы с демонстрациями «не от моего имени», то есть открыто говорят, что они не хотели этих убийств», — добавила востоковед.

Водный вопрос

Наибольшее возмущение у правительства Пакистана вызвали действия Индии по водному договору 1960 года. Пакистан использует воду из системы реки Инд, протекающей через Индию, для 90% своего сельского хозяйства.

24 апреля Индия перекрыла подачу воды в реке Инд на территорию Пакистана, заблокировав все четыре шлюза, регулирующие водный поток на плотинах и каналах.

Доцент института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский считает, что перекрытие притоков Инда делает возможным более масштабный военный конфликт между Пакистаном и Индией.

«Перекрытие притоков Инда — это нарушение двусторонних договоренностей, поэтому этот шаг в Пакистане уже расценили как акт войны. После этого ситуация может пойти по самому неблагоприятному сценарию», — сказал Волхонский.

По его мнению, до ядерного столкновения дело все-таки не дойдет, так как ядерное оружие — это способ сдерживания, а не войны.

В свою очередь востоковед Сергей Лунев отметил, что водный вопрос в многих регионах может запросто привести к войне. Ситуация с водными ресурсами очень тяжелая на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, в Африке и, соответственно, в Южной Азии.

«В целом напряженные ситуации между Индией и Пакистаном стабильно возникают раз в несколько лет, происходят перестрелки на границах. Столкновения в приграничных регионах — это уже привычная вещь, и подобная тенденция будет сохраняться очень долго, так как базовый конфликт между Индией и Пакистаном связан с разностью религий. Однако на этот раз Индия впервые отказалась выполнять договор 1960 года о водах Инда, и это может привести к очень серьезным последствиям», — сказал Лунев «Газете.Ru».

Эксперт пояснил, что истоки Инда находятся на территории Индии, но в основном река протекает по территории Пакистана.

«За прошедшие с [обретения] независимости 75 лет потребление воды в Пакистане возросло в шесть раз, и ее отчаянно не хватает. Без воды полностью остановится сельское хозяйство и в целом встанет жизнь простых людей. Пакистан может пойти и на ответные шаги и обратиться к Китаю, чтобы тот в ответ на перекрытие Инда перекрыл реку Брахмапутру, которая начинается в Китае, но в большинстве своем протекает по Индии. Тогда уже у Индии начнутся серьезные проблемы с нехваткой воды», — заключил Лунев.