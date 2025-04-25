В Пакистане заявили о риске «тотальной войны» с Индией

Конфликт между Пакистаном и Индией может перерасти в ядерное противостояние. Об этом в эфире телеканала Sky News заявил пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф.

«Столкновение двух ядерных держав всегда вызывает беспокойство. Если что-то пойдет не так, это противостояние может закончиться трагически», — сказал он.

Глава Минобороны Пакистана заявил, что при негативном развитии ситуации конфликт может привести к полномасштабной войне.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

По данным СМИ, ответственность за теракт взяла на себя афганская группировка «Фронт сопротивления», которая связана с базирующейся в Пакистане группировкой «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России). Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

На этом фоне Индия объявила о высылке из страны всех граждан Пакистана. Кроме того, будет закрыт контрольно-пропускной пункт «Аттари» между странами.

Ранее в Индии сообщили о подрыве домов двух террористов.