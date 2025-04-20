«Киев, Россия». Украина потребовала от «трамповского» Fox News извинений за ошибочный титр

Представитель МИД Украины Георгий Тихий потребовал извинений от Fox News за ошибочный титр. Накануне телеканал вел прямые трансляции пасхальных служб из Москвы и Киева, назвав украинскую столицу российским городом. Позже представители Fox News исправили ошибку, однако в Киеве считают, что в США должны извиниться.

Киев назвали российским

Американский телеканал Fox News во время трансляции пасхальной литургии в Киеве обозначил город как часть России, обратило внимание украинское издание «Страна.ua».

Трансляции вели из Свято-Михайловского Златоверхого собора Православной церкви Украины (ПЦУ) и Патриаршего собора Воскресения Христова Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ), уточнило издание 24tv.ua. Кадры сопровождала подпись: «Пасхальное богослужение: Киев, Россия». Чуть позже ошибку в титре исправили.

Также около получаса Fox News вел трансляцию и из московского храма Христа Спасителя. Богослужение там провел патриарх Кирилл, в храме находился и президент России Владимир Путин.

Реакция Украины

Ошибкой остались крайне недовольны в украинском министерстве иностранных дел. Представитель ведомства Георгий Тихий в соцсети X призвал телеканал извиниться.

«Если это была ошибка, а не преднамеренное политическое заявление, необходимо принести извинения и провести расследование в отношении того, кто допустил ошибку», — написал Тихий.

Досталось Fox News и от президента Украины Владимира Зеленского. Он раскритиковал канал за ошибку в титре.

«Стоит транслировать не службы из Москвы, а давить на Москву, чтобы они действительно пошли на полное прекращение огня и сохранили его минимум на 30 дней после Пасхи, чтобы дать шанс дипломатии», — заявил Зеленский.

Причем тут Трамп?

Президента США связывают с Fox News давние отношения. Сначала там долгое время работал поддерживающий его журналист Такер Карлсон, затем несколько ведущих вошли в команду республиканца.

Два дня назад Трамп объявил, что еще один ведущий Fox News, Марк Левин, будет работать в его администрации.

«Я с гордостью объявляю о создании моего обновленного Консультативного совета по внутренней безопасности (HSAC), который состоит из ведущих экспертов в своей области, которые пользуются большим уважением среди своих коллег», — процитировало президента США издание Daily Mail.

Как напомнили журналисты, «присоединение Левина к администрации Трампа в качестве советника делает его третьим ведущим Fox News, объединившимся с республиканцем».

Нынешний глава Пентагона Пит Хегсет был соведущим утреннего шоу кабельного канала Fox & Friends Weekend с 2017 по 2024 годы, после чего Трамп назначил его на должность министра обороны. А глава Минтранса Шон Далфи до назначения в команду президента с 2023 года вел шоу на Fox Business.

Тем интереснее выглядит «приписка» Киева к России. Совсем недавно Владимир Зеленский раскритиковал президента США за недостаточную, по его мнению, помощь Украине, а выбрал для этого нелюбимый Трампом телеканал CBS.

В эфире шоу «60 минут» украинский лидер заявил, что команда республиканца поступает неправильно, пытаясь «остаться нейтральной».

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«Как можно быть свидетелем наших потерь и наших страданий, понимать, что делают русские, и при этом верить, что они не агрессоры, что не они начали эту войну? Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на американскую политику и американских политиков», — отметил Зеленский.

Он также добавил, что США при Трампе практически прекратили оказывать помощь Украине, и отказался от переговоров с Россией. Республиканец после выхода интервью призвал лишить шоу лицензии.