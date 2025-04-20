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Fox News назвал Киев частью России

Fox News в эфире пасхальной службы назвал Киев частью России
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Fox News

Американский телеканал Fox News, транслируя пасхальные богослужения, обозначил Киев как часть России. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Ошибка была замечена в бегущей текстовой строке эфира. Источники издания отметили, что спустя некоторое время ее исправили.

В публикации говорится, что телеканал транслировал службу из храма Христа Спасителя в Москве около 30 минут.

В этом году Пасха отмечается 20 апреля, при этом православное и католическое празднество в этом году совпадают. Накануне, 19 апреля, в Великую субботу тысячи верующих собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где стали свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе пасхального богослужения пожелал россиянам и всем народам мирной жизни и развития, а также отсутствия конфликтов, которые в условиях современной цивилизации обрастают огромными опасностями.

Президент России Владимир Путин в поздравлении православных россиян заявил, что праздник Пасхи дарит россиянам надежду и любовь, веру в добродетель и справедливость.

Ранее Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками.

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Пасха-2025
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