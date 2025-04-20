Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

От американского канала требуют извинений за «российский» Киев

Спикер МИД Украины Тихий: телеканал Fox должен извиниться за «российский» Киев
close
Fox News

Телеканал Fox News должен извиниться за обозначение Киева как части России, заявил на своей странице в социальной сети X официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

«Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, то следует извиниться и расследовать, кто эту ошибку совершил», — подчеркнул дипломат.

До этого в эфире Fox News Киев был обозначен как часть России во время трансляции пасхальной службы. Ошибка была замечена в бегущей текстовой строке эфира. Спустя некоторое время ее исправили.

Как отметило украинское издание «Страна.ua», телеканал транслировал службу из храма Христа Спасителя в Москве около 30 минут.

В этом году Пасха отмечается 20 апреля, при этом православное и католическое празднество в этом году совпадают. Накануне, 19 апреля, в Великую субботу тысячи верующих собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями схождения Благодатного огня.

Ранее Песков заявил о дефиците суверенитета Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами