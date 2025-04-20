От американского канала требуют извинений за «российский» Киев

Телеканал Fox News должен извиниться за обозначение Киева как части России, заявил на своей странице в социальной сети X официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

«Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, то следует извиниться и расследовать, кто эту ошибку совершил», — подчеркнул дипломат.

До этого в эфире Fox News Киев был обозначен как часть России во время трансляции пасхальной службы. Ошибка была замечена в бегущей текстовой строке эфира. Спустя некоторое время ее исправили.

Как отметило украинское издание «Страна.ua», телеканал транслировал службу из храма Христа Спасителя в Москве около 30 минут.

В этом году Пасха отмечается 20 апреля, при этом православное и католическое празднество в этом году совпадают. Накануне, 19 апреля, в Великую субботу тысячи верующих собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями схождения Благодатного огня.

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