«ВСУ продолжают наносить удары»: Украину обвинили в нарушении пасхального перемирия

Украина нарушила объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие, атаковав несколько населенных пунктов, в том числе Донецк — там из-за ударов загорелась АЗС. По данным МИД РФ, ударам подверглись также ЛНР и Херсонская область. В свою очередь Владимир Зеленский обвинил в нарушении перемирия Россию, заявив, что Киев «будет действовать зеркально». При этом ни российское Минобороны, ни пресс-служба Воздушных сил Украины об атаках не сообщали. Что происходит в зоне СВО на Пасху — в материале «Газеты.Ru».

О чем говорят в России

Вооруженные силы Украины утром 20 апреля атаковали Донецк, несмотря на пасхальное перемирие, сообщило ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По данным агентства, попадание зафиксировано в Буденновском районе, всего в городе произошло три взрыва.

Кроме того, Telegram-канал Readovka сообщил об ударе по Калининскому району Донецка. В городе в результате предполагаемых атак ВСУ загорелась автомобильная заправочная станция (АЗС), в центре работают системы противовоздушной обороны.

Также в нарушениях Киев обвинил посол министерства иностранных дел России по особым поручениям Родион Мирошник: по его словам, кроме Донецка под удар попали также Горловка в ДНР, пригород Кременной в ЛНР и несколько населенных пунктов в Херсонской области. Губернатор последней Владимир Сальдо рассказал, что с 18:00 19 апреля ВСУ атаковали FPV-дронами и минометами Алешки, ударили дронами-камикадзе по Голой Пристани, а также не менее шести раз сбросили взрывные устройства с БПЛА на Каховку.

«ВСУ продолжают наносить удары по мирным городам Херсонской области <…> При этом важно сказать прямо: на ряде участков — тишина, обстрелы не ведутся. Значит, даже среди украинских военнослужащих есть те, кто услышал призыв к миру и сохранил человеческое. Но, увы, не все», — отметил глава региона.

В Минобороны России пока не сообщали о нарушениях перемирия со стороны ВСУ .

По мнению депутата Госдумы, лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, перемирие — это проверка для Украины.

«Станет понятно — готов ли [президент Украины Владимир] Зеленский отказаться от ведения боевых действий хотя бы в светлый православный праздник Пасхи Христовой», — объяснил парламентарий.

По его мнению, ВСУ продолжат вести боевые действия .

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил «Газете.Ru», что Украина вряд ли сможет придерживаться временного режима прекращения огня. Объявленное Владимиром Путиным перемирие он назвал показателем одухотворенности России.

«Введенное перемирие важно с точки зрения духовной жизни. Российская духовная и культурная жизнь носит гораздо более одухотворенный характер, чем на сатанинском Западе. Кроме того, Россия сейчас очень успешно ведет боевые действия в рамках специальной военной операции. Наша экономика успешно отражает все противоправные антироссийские санкции, в то время как те, кто их вводит против нас, испытывают большие проблемы. Так что с нашей стороны это абсолютный жест доброй воли», — подчеркнул сенатор.

«Легкая победа Путина»: что в России и мире говорят о пасхальном перемирии Перемирие между Россией и Украиной на пасхальные выходные стало «легкой дипломатической... 19 апреля 23:20

Что говорят на Украине

Накануне вечером Зеленский заявил, что «пасхальное перемирие не распространилось» на Курскую и Белгородскую области и боевые действия там продолжаются. Утром в воскресенье он также обвинил Россию в якобы нарушении пасхального перемирия.

«На разных направлениях передовой произошло уже 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий российских подразделений. В ОТУ «Старобельск» зафиксировано одно боевое столкновение, в ОТУ «Донецк» — три боевых столкновения на Покровском направлении и Новопавловском направлении, на Запорожском направлении — одно в районе Степного», — написал он.

По словам Зеленского, в Курской области по позициям ВСУ якобы наносились артиллерийские удары.

«Украина будет действовать и дальше зеркально. В период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий», — добавил он.

Зеленский также написал, что «российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине». Он подчеркнул, что его предложение продлить тишину на месяц «остается в силе».