Сальдо обвинил ВСУ в нарушении пасхального перемирия в Херсонской области

Сальдо: ВСУ несколько раз атаковали Херсонскую область в пасхальное перемирие

С начала пасхального перемирия Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз атаковали Херсонскую область. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Сегодня, в Пасхальную ночь, когда миллионы людей молятся о мире, украинская сторона нарушает перемирие, объявленное президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — написал он.

Сальдо добавил, что с 18:00 были зафиксированы атаки по Алешкам с помощью FPV-дронов и миномета, а также по Голой Пристани и по Каховке — там беспилотники осуществили не менее шести сбросов снарядов.

Губернатор подчеркнул, что на ряде участков стоит тишина и обстрелы не ведутся, что означает, что даже среди украинских военнослужащих есть те, кто услышал призыв к миру.

19 апреля на встрече с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Российский лидер принял это решение «гуманитарных соображений». Все боевые действия были прекращены с 18:00 19 апреля, перемирие продлится до 00:00 21 апреля.

По словам главы государства, РФ исходит из того, что Украина тоже объявит перемирие. Путин добавил, что при этом ВС РФ должны быть готовы к нарушению режима прекращения огня, отражению возможных атак противника и провокациям.

Ранее в ЕС отнеслись к пасхальному перемирию с недоверием.