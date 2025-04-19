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В Совфеде объяснили, почему Россия объявила пасхальное перемирие

Сенатор Климов: пасхальное перемирие показало одухотворенность России
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Предложение российской стороны о пасхальном перемирии показывает истинную одухотворенность России. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

«Введенное перемирие важно с точки зрения духовной жизни. Российская духовная и культурная жизнь носит гораздо более одухотворенный характер, чем на сатанинском Западе. Кроме того, Россия сейчас очень успешно ведет боевые действия в рамках специальной военной операции. Наша экономика успешно отражает все противоправные антироссийские санкции, в то время как те, кто их вводит против нас, испытывают большие проблемы. Так что с нашей стороны это абсолютный жест доброй воли», — сказал сенатор.

Он считает, что предложение Путина, которое символично прозвучало в канун католической и православной Пасхи, показывает миру, что Москва действительно готова решать назревшие вопросы мирным путем.

«Предложение Путина стало довольно знаковым событием. Это показывает, что мы действительно выступаем за справедливый мир, а не за временные какие-то прекращения боевых действий. Из гуманных соображений мы готовы решать назревшие вопросы исключительно политико-правовыми путями», — добавил Климов.

Сенатор уверен, что украинская сторона не сможет придерживаться временного режима прекращения огня:

«Я киевским начальникам не верю с 2014 года от слова совсем. Однако важно даже не то, что они там думают или придумают, важно, что потребуют от них их подлинные хозяева. А хозяева не очень заинтересованы в том, чтобы боевые действия прекратились».

19 апреля президент России Владимир Путин во время встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Ранее западная пресса назвала объявление президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия «неожиданным ходом».

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