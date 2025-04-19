В Госдуме назвали пасхальное перемирие «моментом истины» для Киева

Пасхальное перемирие станет проверкой для Украины, заявил в комментарии РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов.

По его словам, для Киева настал «момент истины».

«Это проверка киевского режима, станет понятно — готов ли Зеленский отказаться от ведения боевых действий хотя бы в светлый православный праздник Пасхи Христовой», — сказал депутат.

Он добавил, что не сомневается, что ВСУ продолжат вести боевые действия.

До этого президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Это решение было принято из «гуманитарных соображений». Все боевые действия прекращены с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. По словам главы государства, РФ исходит из того, что Украина тоже объявит перемирие. Российский лидер отметил, что при этом ВС РФ должны быть готовы к нарушению режима прекращения огня, отражению возможных атак противника и провокациям.

Ранее Зеленский отреагировал на объявленное Путиным пасхальное перемирие.