В США прокомментировали объявление Путиным пасхального перемирия

Россия, объявив о пасхальном перемирии, показала открытость к мирным переговорам по Украине. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

»Путин приказал «остановить все боевые действия» против Украины <...>, объявив о «пасхальном перемирии», которое, по всей видимости, направлено на то, чтобы показать нетерпеливой администрации Трампа, что Москва все еще открыта для мирных переговоров», — пишет издание.

19 апреля президент России Владимир Путин во время встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Согласно предложению главы государства, российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Путин, объявляя пасхальное перемирие, сообщил, что РФ исходит из того, что Украина последует примеру и остановит боевые действия.

При этом глава государства подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ объяснили, как будет соблюдаться режим прекращения огня.