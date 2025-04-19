Пасхальное перемирие было согласовано с США, считает военный эксперт

Объявление президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия могло быть согласовано со всеми сторонами и произойти при участии Белого дома. Такое мнение высказал военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

«Вполне возможно (это, разумеется, исключительно в виде версии), что пасхальное перемирие (пока с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля) было заранее согласовано со всеми заинтересованными сторонами и произошло это, разумеется, при самом непосредственном участии Белого дома (словом, палочка дирижера при этом была в руках Дональда Трампа)», - отметил полковник.

По мнению Ходаренка, «к реализации решения Верховного главнокомандующего центральные органы военного управления России приступили задолго до объявления пасхального перемирия в СМИ».

Военный обозреватель «Газеты.Ru» также назвал приостановку российской стороной боевых действий «жестом доброй воли Верховного главнокомандующего».

«Это можно трактовать как явное стремление Москвы к миру и прекращению военных действий (разумеется, на своих условиях)», - заключил военный эксперт.

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с вечера субботы до полуночи 21 апреля.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Москва в очередной раз хочет «поиграть с жизнями людей» и не дал своего согласия на прекращение огня.

Ранее во Франции высказались о пасхальном перемирии.