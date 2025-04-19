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«Путин удивил всех»: западные СМИ отреагировали на пасхальное перемирие

Guardian: объявив перемирие, Путин сделал неожиданный ход
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Vasily Fedosenko/Reuters

Объявление президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия стало неожиданным, пишет The Guardian.

Газета отмечает, что реакция Украины на прекращение огня из «гуманитарных соображений» была скептической.

Норвежская газета Dagbladet тоже назвала заявление российского лидера неожиданным.

«Президент России Владимир Путин в субботу удивил всех, объявив о прекращении огня... Но украинцы не впечатлены», — говорится в ее материале.

Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, начало действовать с 18:00 субботы, 19 апреля. Президент России призвал военнослужащих быть «крайне внимательными и собранными» и готовыми к ответу «в полном объеме», если Киев решит не соблюдать мораторий на удары. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Москва в очередной раз хочет «поиграть с жизнями людей» и не дал своего согласия на прекращение огня.

Ранее США пригрозили выйти из переговоров по Украине.

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