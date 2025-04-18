Европа включается в переговоры по Украине. В Париже прошли встречи союзников

Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером во время встречи в Париже, 27 марта 2025 года

Европейские страны включились в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. 17 апреля в Париже состоялись встречи в разных составах с участием США, лидеров Евросоюза, Великобритании и украинской делегации. Елисейский дворец назвал переговоры «продуктивными и конструктивными», а Эммануэль Макрон пообещал «удвоить усилия» для достижения мира. Госдепартамент передал участникам переговоров и России «контуры прочного и долгосрочного мира», а Москва выразила готовность к продолжению контактов с США.

В четверг, 17 апреля, в Париже состоялся ряд дипломатических встреч, обозначивших новую фазу урегулирования конфликта на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон принял госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

Параллельно в Париже прошли встречи украинской делегации в составе главы офиса президента Андрея Ермака, министра иностранных дел Андрея Сибиги и министра обороны Рустема Умерова с представителями «коалиции желающих» — группы из 30 стран, включая Францию, Германию и Великобританию. Участники обсуждали возможные механизмы контроля за соблюдением режима прекращения огня, размещение многонационального миротворческого контингента и параметры будущей архитектуры безопасности.

Также украинская делегация планировала отдельные встречи с представителями США.

Следующий раунд многосторонних переговоров запланирован на следующую неделю в Лондоне.

Конструктивные дискуссии

Елисейский дворец охарактеризовал переговоры как «продуктивные и конструктивные». Советник президента Франции заявил, что участие европейских держав в переговорах является важным этапом:

«Сегодня в Париже мы начали позитивный процесс, в котором участвуют европейцы».

Франция, Великобритания и Германия действуют в координации и нацелены на формирование общей европейской позиции по украинскому урегулированию, отметил источник.

Президент Макрон подтвердил намерение «удвоить усилия» для достижения мира, подчеркнув важность слаженных действий союзников.

«Мы провели конструктивные дискуссии о способах достижения как прекращения огня, так и прочного мира», — написал он в соцсети X.

США, в свою очередь, представили участникам переговоров предложения, названные «контурами прочного мира». Госдепартамент сообщил, что эти предложения были восприняты с воодушевлением и способствуют укреплению доверия между сторонами. По данным американских источников, пакет инициатив был озвучен как Украине, так и ключевым европейским партнерам.

Послание Москве

В тот же день состоялся телефонный разговор между госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как отмечается в заявлении Госдепартамента,

Рубио передал Лаврову единое послание, озвученное ранее в Париже: США и президент Трамп стремятся к завершению конфликта и предлагают конкретные шаги по достижению соглашения.

МИД РФ, в свою очередь, указал, что Лавров был проинформирован о консультациях с представителями Украины и стран Европы. Российская сторона выразила готовность к продолжению контактов с США, однако настаивает на необходимости устранения первопричин кризиса. Насколько Москва готова к практическим уступкам, остаётся открытым вопросом.

В то же время постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что говорить о реальном прекращении огня пока невозможно. Он утверждает, что предыдущие попытки перемирия, в том числе ограниченные договоренности по энергетической инфраструктуре, не были соблюдены украинской стороной.

«В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично», — заявил дипломат по итогам закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН.

Ожидания Трампа: уже на этой неделе

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме заявил, что рассчитывает на оперативный ответ России по поводу предложенного перемирия.

«Посмотрим, что будет. Мы собираемся получить от них ответ на этой неделе. Это очень скоро», — сказал Трамп.

Он выразил уверенность, что стороны приближаются к соглашению и пообещал информировать прессу сразу после поступления сигнала из Москвы.

Меморандум о ресурсах

На фоне переговоров в Париже Трамп сообщил, что подписание соглашения по украинским полезным ископаемым планируется на следующей неделе. Речь идет о доступе к стратегическим ресурсам, необходимым для высокотехнологичных отраслей, и другим природным ископаемым Украины. Предполагается, что США получат приоритетные условия для участия в разработке месторождений лития, титана и других стратегически важных ресурсов, востребованных в энергетике и высокотехнологичных отраслях.

Министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что соглашение станет прямым продолжением меморандума о взаимопонимании, а официальное подписание ожидается 26 апреля.

По словам Бессента, сделка является «ключевым элементом экономической поддержки Украины» и отражает «высокий уровень доверия между сторонами».

Позже министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Украина и США подписали меморандум о намерении заключить соглашение по украинским полезным ископаемым. Она подтвердила, что документ зафиксирует общие принципы доступа американских компаний к украинским ресурсам и создаст основу для долгосрочного партнерства в сырьевой сфере.