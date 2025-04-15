В Кремле заявили, что ВСУ ежедневно бьют по объектам энергетики в России

Украина ежедневно атакует российские объекты энергетики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Временный мораторий не выполнялся и не выполняется украинскими вооруженными силами. Мы с вами видим ежедневные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Российской Федерации. Это важно знать всем», — сказал представитель Кремля.

До этого журналисты РИА Новости сообщили, что украинские войска в период с 18 марта по 14 апреля нарушили мораторий на удары по энергетическим объектам 101 раз. По данным агентства, Киев организовал первую подобную атаку уже на следующий день после того, как президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли соглашения.

Мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры в РФ и на Украине, рассчитанный на 30 дней, вступил в силу 18 марта. Его действие завершится 16 апреля.

Ранее в Кремле назвали катастрофичным несоблюдение украинскими властями «энергетического перемирия».