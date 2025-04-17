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Песков рассказал, действует ли еще мораторий на удары по энергообъектам

Песков: Путин не давал новых указаний по мораторию на удары по энергообъектам
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

️Новых указаний по действию моратория на удары по украинским энергообъектам от президента России Владимира Путина не поступало. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Иных указаний верховного главнокомандующего пока не было», — сказал он.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что зарубежные контакты по судьбе моратория не ведутся.

«Контакты не ведутся», — отметил Песков.

17 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ видит несоблюдение Украиной моратория на удары по российским энергетическим объектам. Дипломат подчеркнула, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно совершают налеты с помощью беспилотных летательных аппаратов на инфраструктуру российского топливно-энергетического комплекса.

До этого член комитета Госдумы Андрей Колесник отметил, что 30 дней, которые действовал мораторий, показали всему миру ценность российского слова. Он заявил, что Россия выполнила все договоренности, в свою очередь Украине было на них «наплевать».

Ранее стало известно, в скольких регионах России энергообъекты подверглись атакам ВСУ.

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