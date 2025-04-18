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Небензя указал на поражение Запада в принуждении Зеленского к мораторию

Небензя: Запад не надавил на Украину для принуждения к мораторию по энергетике
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Andrew Kelly/Reuters

Запад не сумел надавить на Владимира Зеленского для принуждения Украины к соблюдению моратория по ударам по энергетическим объектам. Это констатировал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Сегодня мы подняли вопрос перед поддерживающими киевский режим западными странами, готовы ли они надавить на Украину и заставить Зеленского соблюдать условия моратория на удары по энергетике. Четкого ответа дано не было, никто не высказался, были просто обычные попытки оправдать все, что делает киевский режим, и во всем обвинить Россию», — заявил Небензя.

Он добавил, что российская делегация приняла во внимание эту ситуацию и доложит об этом в Москву.

В связи с фактическим несоблюдением Украиной моратория на удары по энергетической инфраструктуре Василий Небензя отметил, что прекращение огня на Украине «на данном этапе» нереалистично.

Ранее Зеленский обвинил спецпосланника президента США в распространении «российских нарративов».

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