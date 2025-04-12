Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Над Россией за ночь сбили 36 беспилотников. Военная операция, день 1144-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1144-й день
close
Сергей Бобылев/РИА Новости
За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над пятью регионами России, сообщает Минобороны. В МИД России опровергли участие китайских граждан в боевых действиях на стороне РФ. Российские военные «перемалывают» подразделения ВСУ в районе хутора Олешня Курской области у госграницы, пишет ТАСС. Украинских военных обвинили в применении кассетных снарядов против жителей села Гуево в Курской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:54

Из-за повреждения контактных сетей при падении фрагментов беспилотника приостановлено движение поездов в станице Васюринской Динского района Кубани, сообщает оперштаб региона. На месте работают специальные службы и аварийная бригада РЖД.

08:43

Ночью в Ростовской области беспилотники ВСУ были сбиты в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Красносулинском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

08:32

Украинские военнослужащие используют дроны и кассетные боеприпасы при атаках на мирных жителей, эвакуирующихся из села Гуево в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одну из жительниц населенного пункта.

08:21

Российские военные перемалывают подразделения ВСУ в районе хутора Олешня Курской области у госграницы, противник несет большие потери, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«Также в приграничных районах не прекращается контрбатарейная борьба - наши подразделения уничтожают вражескую полевую артиллерию и РСЗО, чтобы обезопасить продвижение штурмовых отрядов на территории населенного пункта», - сказал собеседник агентства.

08:12

В Министерстве иностранных дел России отвергли заявления об участии граждан Китая в специальной военной операции. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС.

«Я могу сказать, что это полная неправда, мягко говоря. Китай занимает весьма взвешенную, сбалансированную и выверенную позицию по урегулированию на Украине, и мы благодарны нашим друзьям за это», — сказал он.

08:05

За ночь над пятью регионами России уничтожены 36 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

18 дронов сбиты над Курской областью, 13 — над Ростовской областью, два — над Белгородской областью и один над Краснодарским краем.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1144-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Уиткофф назвал самый быстрый способ достичь мира на Украине
«Хочешь вдохнуть, а воздуха нету». В Подмосквье жители жалуются на вонь от мусорного комбината
Врач Дадашева: вдыхание сероводорода приводит к параличу мышц органов дыхания
«Хорошее сердце, хорошая душа». Трамп прошел медобследование
Трамп успешно прошел медобследование и когнитивный тест
При взрыве в Лесозаводске пострадали два человека
СК предъявил обвинение троим украинским военнослужащим
В МИД России рассказали, почему Украина продолжает бить по энергообъектам
В КНР считают, что американские пошлины могут спровоцировать гуманитарный кризис
Новости и материалы
МИД заявил, что Россия соблюдает мораторий на удары по энергетическим объектам Украины
Зеленского поставили на место после встречи Путина и Уиткоффа
В «Спартаке» объяснили замену лучшего бомбардира чемпионата
Россиянам рассказали об особенностях текущего эпидемиологического сезона
Эксперт раскрыл, какие города Украины хотят оккупировать французы и британцы
Стало известно о продвижении ВС РФ на границе ДНР и Запорожской области
Стало известно о ситуации в районе Олешни в Курской области
В «Спартаке» заявили, что не имели права играть плохо против «Динамо»
В Крыму раскрыли, когда в мире могут юридически признать регион российским
В США заявили, что Трамп показал свою болевую точку в противостоянии с Китаем
Жители курского села подрывались на минах и кассетных суббоеприпасах
Британия заявила о «критическом моменте» для Украины в конфликте
Взрыв произошел на складе в Приморском крае
Стало известно о тысячах без вести пропавших в Курской области военных ВСУ
В правоохранительных органах рассказали о ранах на телах погибших в «Крокус Сити Холле»
Движение поездов приостановили на Кубани из-за повреждения после падения БПЛА
В МИД раскрыли, сколько раз Украина нарушила мораторий на удары по энергетике
Российский посол предупредил о последствиях поставок Taurus на Украину
Все новости
Ренату Литвинову обязали погасить долги по коммуналке
«Статья Times искажает то, что я сказал». Спецпосланник Келлог не призывал разделить Украину как Берлин
Келлог обвинил газету The Times в искажении его слов о «разделе Украины»
«Ты можешь быть кем угодно». Что такое осознанные сны и как в них попасть
Сомнолог Бузунов: осознанные сны могут практиковать около 5% людей
Рэп, татуировки и тусовки с учениками: как работают самые неформальные учителя России
Школьные учителя с татуировками рассказали, как на них реагируют дети и родители
Тест-драйв Jetour Dashing: женский взгляд на бестселлер из КНР
Кроссовер Jetour Dashing получил полноприводную версию
«Пасхалка» от Трампа: США требуют от Украины передать им контроль над трубой «Газпрома»
Reuters: США потребовали от Киева передать им контроль над трубопроводом «Газпрома»
«Часто говорили: «Ты не сможешь»: Ольге Серябкиной — 40
«Welcome». Как прошли переговоры Путина и спецпосланника Трампа
Переговоры Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге продолжались более четырех часов
12 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 12 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Йоу, орыстар». Казахстанского блогера осудили на пять лет за чужую песню с оскорблением русских
В Казахстане блогеру на 5 лет ограничили свободу за песню с оскорблением русских
Первого главу МИД России признали иноагентом. Он живет в США и поддерживает Украину
Минюст внес бывшего главу МИД России Козырева в реестр иноагентов
«Распивал со свидетелями». Генерала Попова оставили в СИЗО после заявления об отправке на СВО
Генерала Попова не отпустили из СИЗО после заявления о планах отправиться на СВО
«То ли шмалью пахнет, то ли ладаном». В Москве простились с Пашей Техником
Рэпера Пашу Техника похоронили в Подмосковье
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами