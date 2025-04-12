Над Россией за ночь сбили 36 беспилотников. Военная операция, день 1144-й

08:12

В Министерстве иностранных дел России отвергли заявления об участии граждан Китая в специальной военной операции. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС.

«Я могу сказать, что это полная неправда, мягко говоря. Китай занимает весьма взвешенную, сбалансированную и выверенную позицию по урегулированию на Украине, и мы благодарны нашим друзьям за это», — сказал он.