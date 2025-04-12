«Дружественный огонь»: истребитель F-16 с пилотом Ивановым могла сбить украинская ПВО

Украинская армия сообщила о гибели молодого пилота истребителя F-16 Павла Иванова. Военкор Юрий Котенок намекнул, что к этому могут быть причастны украинские системы ПВО. Военный летчик Алексей Воевода заявил, что украинцы выпустили три ракеты: от двух Иванов увернулся, а третья попала. «Военное обозрение» пишет, что у F-16 нет системы «свой — чужой», которая помогает защититься от своего оружия.

Во время выполнения боевого задания 12 апреля погиб пилот истребителя F-16 — 26-летний украинец Павел Иванов, рассказала пресс-служба ВС ВСУ в Telegram-канале.

В украинской армии выразили соболезнование семье молодого человека. По их словам, почти каждый день пилоты истребителей F-16 выполняют боевые задачи в сложных условиях.

«Украинские пилоты работают на максимуме и человеческих, и технических возможностей, каждый раз рискуя своей жизнью во время выполнения боевых задач. Павел был одним из них!» — сказано в сообщении.

В ВС ВСУ уточнили, что межведомственная комиссия уже начала работу для выяснения всех обстоятельств гибели пилота.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о гибели Иванова и выразил соболезнования его семье.

«Украинские F-16, «Миражи», МиГи, вся наша боевая авиация героически выполняет военные задачи, защищая наше государство и поддерживая наземные операции. Воздушные силы привлечены и к защите Украины от российских ракет и дронов», — написал Зеленский.

Украинский лидер пообещал ответить «сильно и метко». Обстоятельства произошедшего он не уточнил.

Сбивают «дружественным огнем»

Военный корреспондент Юрий Котенок написал в Telegram-канале, что истребитель «был потерян в результате «дружественного огня»:

«Якобы F-16 сбила украинская ПВО».

Военный летчик ВС РФ Алексей Воевода сообщил в своем Telegram-канале, что незадолго до гибели Иванов пытался увернуться от двух ракет. По его данным, системы ПВО Украины выпустили три ракеты по F-16: от двух он ушел, а третья попала .

«11:45 время уничтожения F-16 противника. Победа официально засчитана расчету комплекса С-400 N-ой дивизии», — уточнил Воевода.

Telegram-канал «Военное обозрение» пишет, что ВС ВСУ косвенно подтвердили факт поражения истребителя своими же системами ПВО.

«На переданных Киеву самолетах отсутствует система распознавания «свой — чужой», — говорится в материале.

В середине марта украинский народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что около половины украинских самолетов и вертолетов сбивает украинская же система ПВО. По ее словам, пилот Алексей Месь, который одним из первых украинцев научился управлять F-16, также был сбит своей ракетой . Украинские власти обещали обнародовать результаты расследования, но этого так и не произошло.

Через несколько дней появилась информация об уничтожении истребителя F-16 над Сумской областью системой С-400. Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг появившиеся новости. Безуглая же намекнула, что это может быть правдой.

«С российской стороны — без потерь». Что известно о первом воздушном бое с F-16 Появилась информация о первом в зоне СВО воздушном бое российских истребителей с F-16 Воздушных... 21 февраля 19:32

Налетал на три ордена

Сначала украинские СМИ сообщили, что погибшему Иванову был 21 год, однако затем уточнили, что ему было все же 26. Изначально молодой человек летал на Су-25 и заслужил три ордена, но потом его переучили для управления истребителем F-16.

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале написал, что Иванов «всю жизнь грезил Космосом».

«Павлу Иванову не повезло ни с местом рождения, ни с возрастом. Когда он решил связать свою судьбу с небом, его страна уже уверенно катилась под откос. Казалось бы, доверили «американца». Не Космос, но тоже уровень. Но воздушного боя на «лендлизе» Павел не вывез. Собственно, это единственная перспектива для всех летчиков ВВС Украины. В отличие от их оппонентов из ВКС», — заключил Коц.

Точное число F-16, находящихся на вооружении ВСУ, неизвестно. В СМИ пишут, что их не более десяти, поэтому потеря каждого самолета весьма ощутима для Украины.