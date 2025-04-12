«Безумно плохие переговоры»: как оценили встречу Путина и Уиткоффа?

Визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию и его встреча с российским лидером Владимиром Путиным прошли на фоне растущей нетерпеливости администрации Трампа по поводу переговоров с Москвой по украинскому конфликту. Об этом пишет газета The Washington Post.
При этом пока Уиткофф встречался с президентом России, союзники Украины собрались в штаб-квартире НАТО в Бельгии, где министры обороны Великобритании и Германии подчеркнули, что Москва продолжает атаки на гражданские объекты, несмотря на заявления о желании мира. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус после встречи заявил, что «мир Украине, по-видимому, недостижим в ближайшем будущем», а Россия должна понять, что Киев способен продолжать сражаться и получит поддержку.
Контактная группа из примерно 50 стран, созданная и возглавляемая бывшим главой Пентагона Ллойдом Остином, ранее часто встречалась для обсуждения помощи Украине. Однако в этот раз нынешний министр обороны США Пит Хегсет не присутствовал на встрече лично, подключившись по видеосвязи. Это, как отмечает издание, подчеркнуло геополитические сдвиги с момента инаугурации Трампа.
Газета The New York Times также пишет, что две встречи, прошедшие практически параллельно друг с другом, указывают на различающиеся подходы к «кризису между США и Европой».
The Telegraph уточняет, что переговоры Уиткоффа и Путина прошли в рамках усилий по возобновлению зашедшего в тупик мирного диалога.
Нападки на Уиткоффа
Усилия спецпосланника Трампа вызвали и критику. Бывший посол США в России Майкл Макфол, комментируя предложение Уиткоффа по урегулированию украинского конфликта (агентство Reuters сообщало, что Уиткофф предложил Трампу признать суверенитет России над ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями; такой сценарий он назвал «самым быстрым путем к прекращению огня на Украине»), заявил, что он ведет «безумно плохие переговоры».
После встречи Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге Макфол также написал в соцсети Х:
«Нет, мистер Уиткофф, [президент России Владимир] Путин не хороший парень. Он злой человек <…> Вы можете вести с ним переговоры, не пытаясь стать его другом».
За спецпосланника президента США вступилась крайне правая активистка и журналистка Лора Лумер:
«Людям нравится нападать на Стивена Уиткоффа, но он сделал больше для продвижения мирных переговоров и освобождения заложников [ХАМАС], чем любой из его критиков-бюрократов за всю свою карьеру. Стив Уиткофф изо всех сил старается поддержать президента Трампа. Давайте будем честны: Уиткофф — миллиардер. Он мог бы расслабиться и жить беззаботной жизнью. Ему это не нужно. Он делает это, чтобы помочь президенту Трампу и нашей стране», — написала она.
На ее пост отреагировали государственный секретарь США Марко Рубио, полностью согласившийся с этим заявлением, и Илон Маск, который написал: «Уиткофф великолепен».
Как переговоры оценили в России?
Еще до встречи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ожидать от переговоров каких-то прорывов не стоит.
«Происходит процесс нормализации отношений и поиски, скажем так, почвы для выхода на траекторию урегулирования вокруг Украины», — сказал он журналистам.
При этом глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал прошедшую встречу Уиткоффа и Путина продуктивной.