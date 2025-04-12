«Безумно плохие переговоры»: как оценили встречу Путина и Уиткоффа?

Маск назвал посланника Трампа Уиткоффа великолепным после его встречи с Путиным

Визит спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Россию и его предложение о «самом быстром пути к прекращению огня на Украине» вызвал неоднозначную реакцию в США. Бывший посол Вашингтона в РФ Майкл Макфол заявил, что Уиткофф ведет «безумно плохие переговоры». Но за спецпосланника вступилась правая журналистка Лора Лумер. По ее словам, Уиткофф сделал для продвижения мирных переговоров «больше, чем любой из его критиков-бюрократов за всю свою карьеру». Ее поддержали госсекретарь США Марко Рубио и Илон Маск. Что еще говорят о встрече Путина и Уиткоффа — в материале «Газеты.Ru».

Визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию и его встреча с российским лидером Владимиром Путиным прошли на фоне растущей нетерпеливости администрации Трампа по поводу переговоров с Москвой по украинскому конфликту. Об этом пишет газета The Washington Post.

При этом пока Уиткофф встречался с президентом России, союзники Украины собрались в штаб-квартире НАТО в Бельгии, где министры обороны Великобритании и Германии подчеркнули, что Москва продолжает атаки на гражданские объекты, несмотря на заявления о желании мира. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус после встречи заявил, что «мир Украине, по-видимому, недостижим в ближайшем будущем» , а Россия должна понять, что Киев способен продолжать сражаться и получит поддержку.

Контактная группа из примерно 50 стран, созданная и возглавляемая бывшим главой Пентагона Ллойдом Остином, ранее часто встречалась для обсуждения помощи Украине. Однако в этот раз нынешний министр обороны США Пит Хегсет не присутствовал на встрече лично, подключившись по видеосвязи. Это, как отмечает издание, подчеркнуло геополитические сдвиги с момента инаугурации Трампа.

Газета The New York Times также пишет, что две встречи, прошедшие практически параллельно друг с другом, указывают на различающиеся подходы к «кризису между США и Европой».

The Telegraph уточняет, что переговоры Уиткоффа и Путина прошли в рамках усилий по возобновлению зашедшего в тупик мирного диалога.

Нападки на Уиткоффа

Усилия спецпосланника Трампа вызвали и критику. Бывший посол США в России Майкл Макфол, комментируя предложение Уиткоффа по урегулированию украинского конфликта (агентство Reuters сообщало, что Уиткофф предложил Трампу признать суверенитет России над ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями; такой сценарий он назвал «самым быстрым путем к прекращению огня на Украине»), заявил, что он ведет «безумно плохие переговоры».

После встречи Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге Макфол также написал в соцсети Х:

«Нет, мистер Уиткофф, [президент России Владимир] Путин не хороший парень. Он злой человек <…> Вы можете вести с ним переговоры, не пытаясь стать его другом».

«Welcome». Как прошли переговоры Путина и спецпосланника Трампа В пятницу в Санкт-Петербурге прошла встреча Владимира Путина и Стивена Уиткоффа, спецпосланника... 12 апреля 01:24

За спецпосланника президента США вступилась крайне правая активистка и журналистка Лора Лумер:

«Людям нравится нападать на Стивена Уиткоффа, но он сделал больше для продвижения мирных переговоров и освобождения заложников [ХАМАС], чем любой из его критиков-бюрократов за всю свою карьеру. Стив Уиткофф изо всех сил старается поддержать президента Трампа. Давайте будем честны: Уиткофф — миллиардер. Он мог бы расслабиться и жить беззаботной жизнью. Ему это не нужно. Он делает это, чтобы помочь президенту Трампу и нашей стране», — написала она.

На ее пост отреагировали государственный секретарь США Марко Рубио, полностью согласившийся с этим заявлением, и Илон Маск, который написал: «Уиткофф великолепен».

Как переговоры оценили в России?

Еще до встречи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ожидать от переговоров каких-то прорывов не стоит.

«Происходит процесс нормализации отношений и поиски, скажем так, почвы для выхода на траекторию урегулирования вокруг Украины», — сказал он журналистам.

При этом глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал прошедшую встречу Уиткоффа и Путина продуктивной.