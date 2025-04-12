«Пасхалка» от Трампа: США требуют от Украины передать им контроль над трубой «Газпрома»

Reuters: переговоры США и Украины по недрам прошли в «антагонистической атмосфере»

Администрация США включила в проект соглашения с Украиной по полезным ископаемым требование передать контроль над украинским участком газопровода «Газпрома», идущего в Европу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров, прошедших 11 апреля в Вашингтоне. Атмосфера встречи была охарактеризована как «крайне антагонистическая».

В минувшую пятницу в Вашингтоне прошли сложные переговоры между официальными представителями США и Украины. Обсуждалось предложение администрации США о доступе к минеральным богатствам Украины. По информации Reuters, атмосфера встречи была «крайне антагонистической». Источник агентства сообщил, что последняя версия проекта, подготовленная администрацией Дональда Трампа, оказалась значительно обширнее первоначальной и содержала новые, неожиданные для украинской стороны условия.

Ключевым пунктом стал запрос США о передаче под контроль Международной корпорации по финансированию развития (DFC) газопровода российского «Газпрома», проходящего через территорию Украины в Европу.

Источник Reuters назвал этот пункт «пасхалкой» — скрытым условием, обнаруженным уже в тексте документа.

Представитель министерства финансов США подтвердил факт переговоров, охарактеризовав их как «технические», однако отказался публично комментировать спорные аспекты.

В документе также содержалось требование направлять доходы от эксплуатации украинских месторождений полезных ископаемых в инвестиционный фонд под контролем США. Среди интересующих США ресурсов упомянуты редкоземельные металлы, имеющие стратегическое значение для высокотехнологичных отраслей.

Украинская сторона выразила обеспокоенность отсутствием гарантий безопасности в проекте соглашения.

По словам источников, это остается главным приоритетом президента Украины Владимира Зеленского на фоне продолжающегося конфликта с Россией, чьи войска контролируют около 20% украинской территории. Для оценки предложенного соглашения Киев привлек юридическую фирму Hogan Lovells.

В среду Зеленский заявил, что сделка по поставкам полезных ископаемых должна быть выгодной для обеих стран и может быть структурирована таким образом, чтобы способствовать модернизации Украины. По словам нескольких источников, знакомых с планами украинских властей, высокопоставленные украинские чиновники, включая премьера Дениса Шмыгаля и министра финансов Сергея Марченко, через две недели поедут в Вашингтон для участия в заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка, в том числе в министерской встрече 25 апреля, посвященной Украине.

Срыв редкоземельной сделки

Первоначально соглашение планировалось подписать в феврале текущего года. Однако сделка была сорвано после перепалки между Зеленским и Трампом на встрече в Белом доме 28 февраля. В Киеве заявили, что после этого условия и атмосфера переговоров ухудшились.

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27 марта Украина получила новую, значительно более жесткую версию документа. Согласно обновленному проекту, Киев должен компенсировать США объем предоставленной военной помощи, превышающий $120 млрд. Также предусматривалась передача американской стороне контроля над инвестиционным фондом, создаваемым для восстановления страны. Эти условия вызвали отрицательную реакцию со стороны Киева. Зеленский публично выразил недовольство, назвав действия Вашингтона односторонним пересмотром договоренностей. В ответ Трамп предупредил, что отказ от соглашения приведет к «большим проблемам» для Киева.

Обсуждение «Северного потока-2»

На фоне переговоров с Украиной в США также разрабатывается план возможного перезапуска российского проекта «Северный поток-2». По информации Financial Times, бывший исполнительный директор компании-оператора трубопровода Маттиас Варниг при поддержке группы американских инвесторов ведет работу в этом направлении. В администрации Трампа, по данным издания, знают об этих действиях и рассматривают их как потенциальный рычаг в диалоге с Россией.

«США сказали бы: «Ну теперь на Россию можно будет положиться, потому что в этом участвуют заслуживающие доверия американцы»», — приводит издание слова источника, знакомого с обсуждениями по проекту.

По информации немецкой газеты Bild, спецпосланник президента США Ричард Гренелл неоднократно проводил неофициальные встречи в Швейцарии, обсуждая возможность возобновления поставок российского газа в Германию через «Северный поток-2».