«Статья Times искажает то, что я сказал». Спецпосланник Келлог не призывал разделить Украину как Берлин

Спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог опроверг сообщения о том, что он предлагал раздел Украины по примеру Берлина после Второй мировой войны. По его словам, газета The Times исказила его позицию — речь шла не о разделе страны, а о возможном размещении союзных сил после прекращения огня. Статья британского издания «искажает то, что я сказал», заявил Келлог.

Кит Келлог, специальный посланник президента США Дональда Трампа, опроверг утверждение британской газеты The Times, заявив, что он не предлагал разделение Украины в рамках возможного мирного урегулирования. По его словам, прозвучавшие идеи касались исключительно технических аспектов поддержки прекращения огня и не предполагали никаких решений о переделе украинской территории.

По версии The Times, Келлог ранее допустил идею разделения Украины на зоны ответственности, аналогичные секторам оккупации в послевоенном Берлине. Газета утверждала, что он предлагал размещение британских и французских сил на западе Украины в качестве «сил перестраховки», при этом США участия в миссии не принимали бы. Между западной и восточной частями страны якобы должна была быть создана буферная зона с участием украинских сил.

Позднее Келлог подчеркнул, что его предложения касались возможного размещения международных сил стабилизации, действующих на основании достигнутых договоренностей и призванных поддерживать мир, а не устанавливать линии территориального раздела.

«Статья Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня, которые бы поддерживали суверенитет Украины. Я НЕ имел в виду раздел Украины», — написал Келлог в Х.

Спецпосланник Трампа пояснил, что его идея заключалась в создании временного механизма поддержки прекращения огня с возможностью размещения ограниченных международных контингентов. Он говорил о потенциальной дислокации англо-французских сил к западу от Днепра, указывая, что эта река может выступать в качестве естественного рубежа. Также Келлог предложил формирование демилитаризованной зоны глубиной до 15 км с обеих сторон линии соприкосновения. Он подчеркнул, что такие меры не предполагают изменения границ и не являются шагом к фактическому разделу страны.

«Украина — достаточно большая страна для размещения нескольких армий, если они действуют в интересах мира», — пояснил Келлог. При этом он предостерег европейских партнеров от излишней зависимости от США: «Всегда планируйте худший вариант».

По мнению Келлога, ключевым условием для любых политических шагов на Украине должно стать прекращение огня. Он выразил уверенность, что после установления стабильности могут быть проведены выборы.

«Это задача для украинского народа в украинском парламенте, а не для нас», — отметил он.

Российские власти критикуют обсуждения о возможной дислокации западных военных на территории Украины.

В МИД РФ расценивают подобные инициативы как подготовку к иностранной интервенции. СВР ранее сообщала, что страны НАТО могут направить на Украину миротворческий контингент численностью до 100 тыс. человек, что, по мнению Москвы, будет эквивалентно военной оккупации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что размещение иностранных миротворцев возможно только по согласованию с обеими сторонами конфликта, и называл подобные обсуждения преждевременными. Глава МИД Сергей Лавров также подчеркивал, что присутствие иностранного контингента создает «факты на земле», которые затрудняют переговорный процесс. Он предупреждал, что подобные меры со стороны ряда стран ЕС носят провокационный характер и подрывают основы возможного урегулирования.