Дмитриев встретился со специальным посланником президента США

Глава РФПИ Дмитриев и спецпосланник США Уиткофф провели встречу в Петербурге

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в Санкт-Петербурге встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что встреча прошла в гостинице «Гранд Европа».

ТАСС сообщил, что Дмитриев с Уиткоффом уехали в кортеже от гостиницы.

11 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что спецпосланник президента США прилетел в Россию. Он подчеркнул, что Кремль сообщит, если российский президент Владимир Путин проведет встречу с Уиткоффом.

Согласно данным веб-сервиса, борт Gulfstream G650ER вылетел из Флориды и приземлился в Санкт-Петербурге около 9:20 (мск) 11 апреля.

11 апреля сообщалось, что спецпосланник направился в Россию, его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным ожидается в пятницу.

Как отмечалось в материале портала Axios, это будет уже третья встреча Уиткоффа и Путина на фоне процесса мирного урегулирования на Украине.

Ранее Россия и США отметили наличие раздражителей от администрации Байдена.