Трамп, где гарантии? «Коалиция желающих» собирает войска для отправки на Украину

AFP: лишь шесть стран из «коалиции желающих» готовы отправить войска на Украину

Лишь шесть стран из 30 участников так называемой «коалиции желающих» подтвердили готовность отправить своих военных на Украину. Среди них — Великобритания, Франция и страны Прибалтики. Остальные усомнились в реалистичности миссии без поддержки со стороны США. Члены международного объединения разошлись во мнениях о том, что именно предстоит делать в случае ввода войск на Украину.

Готовы не все

В международную «коалицию желающих» входят около 30 государств. Во главе группы находятся Франция и Великобритания, инициативу направили на «обеспечение гарантий мира» в случае заключения перемирия между Россией и Украиной.

«Наше планирование реально и существенно. Наши планы хорошо проработаны», — заявлял глава британского минобороны Джон Хили во время встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По итогам саммита коалиции в Париже в конце марта президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что ряд стран планируют отправить на Украину «силы сдерживания». По словам хозяина Елисейского дворца, они не станут заменой украинским войскам, однако не будут и миротворцами. Макрон отмечал, что миссия контингента должна заключаться в «сдерживании России», а разместят военных в заранее согласованных с Украиной стратегических местах .

Однако в реальности отправить свои войска решились всего шесть государств, сообщило агентство France-Presse.

«Пока около шести стран, в том числе Британия, Франция и страны Прибалтики, заявили, что могут предоставить войска»,

— отметили журналисты.

Большинство участников альянса усомнилось в реалистичности миссии без поддержки со стороны США. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что у властей страны есть «ряд вопросов, которые нам необходимо прояснить».

«Полезно, если будет ясно, в чем будет заключаться эта миссия и что мы будем делать — будем ли мы миротворцами, сдерживать или успокаивать конфликт», — объяснил он.

Без США

«Коалиция желающих» может «забуксовать» без реальной поддержки США, сообщили источники агентства Bloomberg. Министры обороны стран — участниц объединения обратились в НАТО на фоне дебатов между Британией и Францией о том, требуется ли им американская помощь.

«Страны также еще не пришли к решению о том, какую форму должны принять силы [сдерживания] и в рамках какой структуры», — отметили авторы статьи.

Главы минобороны Финляндии и Нидерландов заявили в четверг, что коалиция по-прежнему нуждается в поддержке Штатов. Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что Европа «пытается удержать США на борту» коалиции.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не смог назвать предполагаемую численность военного контингента и сроки его отправки на Украину. По его словам, участники «коалиции желающих» рассматривают «множество вариантов», однако договоренности достичь пока не удалось.

Позиция России

Отправка натовских военных на Украине не поспособствует урегулированию конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Абсолютно опасная тенденция. Европейцы о чем говорят? О размещении натовских контингентов на территории Украины. А мы говорим о том, что жизнеспособное урегулирование возможно только с учетом и с решением первопричинных проблем, связанных с Украиной», — объяснил он.

По словам пресс-секретаря президента, намерения представителей ЕС следует рассматривать как «дополнительные первопричины».

«Абсолютно опасная тенденция»: Песков раскритиковал планы по отправке войск НАТО на Украину Отправка войск НАТО на Украину не будет способствовать урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь... 17 марта 23:09

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала планы по созданию так называемой «коалиции желающих» мемом. По ее словам, Британия и Франция готовят параметры военной интервенции в Одессу.

«По сути, речь шла о параметрах будущей франко-британской интервенции в черноморские порты Украины, прежде всего Одессу», — уточнила она.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что лидеры Франции и Британии одержимы желанием воевать с Россией.