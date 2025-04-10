В США заявили, что коалиция Стармера и Макрона по Украине «забуксовала» из-за Трампа

Так называемая «коалиция желающих» для отправки войск на Украину во главе с Францией и Великобритании рискует забуксовать из-за позиции США. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По его данным, коалиция не смогла получить твердых обязательств от Белого дома по предоставлению гарантий безопасности Украине.

Как следует из текста, Великобритания и Франция пытались убедить Дональда Трампа отправить авиацию, реализовать пограничное наблюдение и разведку вместо отправки солдат, но президент США отказывался брать на себя такие обязательства с тех пор, как план был представлен два месяца назад.

Агентство также напоминает слова премьер-министра Кира Стармера о том, что США должны предоставить свои гарантии, поскольку это якобы единственный способ сдержать Россию.

8 апреля украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал проведение очередной встречи «коалиции желающих» помочь Украине. Она запланирована на 10 апреля. Одной из ключевых тем переговоров станет возможная отправка миротворцев из европейских стран в зону проведения боевых действий.

Точные сроки возможного размещения на территории Украины сил «коалиции желающих» в рамках так называемой миротворческой миссии, а также численность военных пока неизвестны. Как уточнил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, на данный момент рассматривается множество вариантов, но договоренности пока нет.

Ранее в МИД предупредили о рисках присутствия на Украине иностранных военных.