«Абсолютно опасная тенденция»: Песков раскритиковал планы по отправке войск НАТО на Украину

Отправка войск НАТО на Украину не будет способствовать урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на ранее прозвучавшие инициативы президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что для демонстрации «долгосрочной поддержки» Киева со стороны Запада каждая европейская страна сможет направить на Украину несколько тысяч военнослужащих.

Если страны НАТО направят на Украину свои войска, это будет способствовать появлению дополнительных причин конфликта с Россией. Об этом в эфире «Первого канала» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Абсолютно опасная тенденция. Европейцы о чем говорят? О размещении натовских контингентов на территории Украины. А мы говорим о том, что жизнеспособное урегулирование возможно только с учетом и с решением первопричинных проблем, связанных с Украиной», — сказал он.

По мнению Пескова, подобные намерения представителей Евросоюза воспринимаются как «дополнительные первопричины». А само обсуждение отправки контингента НАТО на Украину не приведет к урегулированию конфликта.

«И миротворцы, и контингент с другим предназначением размещаются только по согласию сторон», — подчеркнул он.

Песков также отметил, что ЕС искусственно создает из России образ внешнего врага, а цель этих шагов — оправдание своих планов по дорогостоящей милитаризации. «Российская угроза» для Европы носит абсолютно эфемерный характер, добавил Песков.

«Коалиция желающих»

Накануне очередные высказывания по этой теме сделал президент Франции Эммануэль Макрон, его цитировала французская газета Le Parisien.

«Украина суверенна, если она попросит союзные войска находиться на ее территории, то это не России решать, соглашаться или нет», — заявил президент Франции.

По словам Макрона, военнослужащие из стран ЕС могут разместиться в Киеве, Львове и Одессе . Предполагаемую численность контингента и его принадлежность к той или иной стране он не уточнил, сказав лишь, что каждая европейская страна сможет отправить на Украину несколько тысяч человек. Согласия России на этот шаг не требуется, полагает французский лидер. Более того, негативная реакция российских властей на планы по развертыванию европейских сил на украинской территории, по мнению Макрона, свидетельствует о «явной экзистенциальной стратегической угрозе» со стороны России.

17 марта британская газета The Guardian со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра страны Кира Стармера сообщила, что в поддерживаемую Великобританией и Францией «коалицию желающих» по оказанию военной помощи Украине могут войти до 30 стран. Их вклад будет различным: одни предоставят войска, другие — «поддержку иным способом».

Это не вполне согласуется с данными газеты The Telegraph, которая сообщила, что западные страны из «коалиции желающих» не смогли договориться по поводу размещения своих военных на Украине. Источники газеты сообщили, что стратегия коалиции, вероятно, «будет направлена на укрепление Вооруженных сил Украины, чтобы они могли сдерживать Россию».

При этом сама Великобритания в лице премьер-министра Кира Стармера заявляет о готовности «сыграть ведущую роль» и в случае необходимости направить на Украину свои войска и самолеты, а также ввести военные корабли в Черное море.

Отметим, что, согласно действующей Конвенции Мортрё, нечерноморские страны могут направлять в Черное море военные корабли лишь небольших габаритов и тоннажа. Это правило распространяется и на Великобританию.

«Это не России решать». Макрон допустил, что ЕС отправит миротворцев на Украину Страны Евросоюза могут направить миротворцев на Украину без согласия России, заявил президент... 16 марта 19:19

«Стратегическая неопределенность»

В начале марта о «колеблющейся» позиции стран ЕС по поводу оказания военной помощи Украине высказался зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, «в последнее время в западных кругах любят порассуждать о так называемой стратегической неопределенности как методе решения важных международных задач».

«В чем смысл этих разговоров о «стратегической неопределенности»? Он совсем прост: надо запутать противника противоречивыми заявлениями», — отметил Медведев.

К высказываниям политиков Евросоюза на эту тему Медведев отнесся скептически.

«Нельзя все время говорить, как какой-то Микрон (имеется в виду Эммануэль Макрон. — «Газета.Ru».): «Отправим французов воевать против русских», потом: «Нет, ни за что не отправим», а чуть позже: «Нет, ну, может, и отправим, но в составе миротворцев», — написал Медведев.

По его мнению, в этой ситуации для европейских политиков «важно не заиграться и не обмануть самих себя и своих избирателей».