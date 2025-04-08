Арагчи и Уиткофф представят Иран и США на переговорах в Омане

Аракчи и Уиткофф будут основными переговорщиками на встрече США и Ирана в Омане

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф будут основными переговорщиками на американо-иранской встрече в Омане. Об этом сообщает иранское агентство NourNews.

Агентство отмечает, что Аракчи и Уиткофф являются старшими переговорщиками от Ирана и США. Переговоры начнутся не напрямую, а через главу МИД Омана Бадра бен Хамада бен Хамуда Аль-Бусаиди.

Накануне Аракчи сообщил, что представители Ирана и США 12 апреля встретятся в Омане для проведения непрямых переговоров на высоком уровне. Он назвал будущую встречу в равной степени и возможностью, и испытанием.

7 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил приверженность Ирана диалогу, но заявил, что Соединенные Штаты также должны продемонстрировать искреннее намерение вести переговоры. При этом США «должны доказать, что они действительно ведут переговоры», подчеркнул иранский лидер.

Пезешкиан также отметил, что обязательство Ирана не прибегать к ядерному арсеналу в «немирных» целях является не просто политической декларацией, это решение основано на фетве (религиозном указе), изданной верховным лидером страны Али Хаменеи.

Ранее власти Ирана приняли решение закрыть воздушное пространство и перевести армию в боевую готовность.